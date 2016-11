An Schokoriegel verschluckt Neuseeländer stürzen 35 Meter tief in Fluss

Bei heftigem Regen ist in Neuseeland ein Auto von der Straße abgekommen und in einen Fluss gestürzt. Der Fahrer und seine Mutter überlebten den Unfall wie durch ein Wunder nur leicht verletzt, der Wagen erlitt einen Totalschaden.

Der Neuseeländer war auf der Napier-Taupo Road an der Ostküste der Nordinsel unterwegs in den Ort Hawke's Bay. Er genehmigte sich einen süßen Snack - mit dramatischen Folgen. Der Schokoriegel blieb dem Mann im Hals stecken, er würgte, war abgelenkt und kam von der Straße ab. Mit der Mutter an Bord stürzte er in den Waipunga-Fluss.

"Es goss in Strömen. Der Fahrer trat auf die Bremse, um an den Rand zu fahren, geriet aber ins Schleudern, und das Fahrzeug kam von der Straße ab", sagte Polizeisprecher Grant Marshall dem Nachrichtenportal stuff.co.nz. "Wir sind baff, dass die beiden das überlebt haben."