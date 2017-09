Funktionaler Analphabet Martin schreibt sich nicht länger ab

In der Grundschule hat Martin einmal einen Liebesbrief geschrieben. An ein blondes Mädchen mit hübschen Augen. Den Brief hat er im Dorf in ihren Briefkasten geschmissen. Aber statt der erhofften Antwort bekam Martin Spott und Gelächter, die halbe Schule hat den Brief gelesen. "War alles falsch, Hunderte Rechtschreibfehler", sagt er und zuckt mit den Schultern. Viele Jahre später hat er im Internet eine hübsche blonde Frau angeschrieben. Ob er betrunken sei, hat sie gefragt, und sich nicht mehr gemeldet.

Den Traum, einmal eine Familie zu gründen, hat Martin aufgegeben. Auch an eine Reise nach Kanada oder den Führerschein glaubt er nicht mehr, dreimal ist er durch die Theorie-Prüfung gefallen. "Aus dir wird nichts", hat er zu oft gehört.

Martin ist Analphabet. Sein Selbstbewusstsein hat unter jahrelangem Versteckspiel und zahlreichen Kränkungen gelitten. Und doch hat er nun, als 42-Jähriger, sein Leben im Griff - und er hat den Mut gefunden, seine Geschichte zu erzählen.

Die Familie, in die Martin geboren wird, kümmert sich nicht um ihn. Noch als Säugling nimmt ihn das Jugendamt in Obhut. "Meine Mutter war Alkoholikerin, ich bin dann ins Kinderheim gekommen", erzählt Martin. Als er drei Jahre alt ist, wird er adoptiert. Er zieht von Berlin in den Westerwald, in eine heilere Welt und ist doch ein bisschen selbst kaputt: "Alle haben schnell gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt", sagt er.

Erste Klasse wiederholt

Schon in der ersten Klasse kommt der Junge nicht mit, will die Buchstaben und Zahlen einfach nicht verstehen. Martin wiederholt das Jahr und bekommt Angst vor der Schule. "Schweißausbrüche, Magenschmerzen, Kopfweh. Es war eine Qual", sagt er und schaut zu Boden. "Nicht der schon wieder", habe es durch die Klasse geraunt, wenn er mit Vorlesen an der Reihe war. Durch die Grundschuljahre kommt er dann irgendwie durch, mit schlechten Noten, Hilfe einiger Mitschüler und zugedrückten Augen.

Am Ende steht eine Empfehlung für die Sonderschule. Martins Mutter will die Situation nicht einfach so hinnehmen. Es braucht zahlreiche Gespräche, Untersuchungen und psychologische Tests, bis klar ist: Martin ist nicht faul oder körperlich krank. Auch sein IQ liegt nicht unter dem Durchschnitt. Martin kann nicht Lesen und Schreiben. Heute ist er einer von 7,5 Millionen funktionalen Analphabeten in Deutschland, die nur mit großer Mühe und Lücken lesen können.

Funktionaler Analphabetismus Definition Laut einer Fachgruppe des Bildungsministeriums (PDF-Download) ist funktionaler Analphabetismus gegeben, wenn die Kompetenzen eines Erwachsenen in Sprache und Schrift niedriger sind als diejenigen, die minimal erforderlich sind und als selbstverständlich vorausgesetzt werden, um den jeweiligen gesellschaftlichen Anforderungen gerecht zu werden. Dementsprechend werden in einer westeuropäischen Gesellschaft, abhängig von Beruf und sozialer Schicht, weitergehende Kenntnisse erwartet als in sogenannten Entwicklungsländern. Dadurch kann auch ein Mensch, der aus einer Gesellschaft mit geringen Anforderungen in Bezug auf Schriftsprachkenntnisse in eine Gesellschaft mit höheren Anforderungen immigriert, zu einem funktionalen Analphabeten werden. Level Auf Level eins können Betroffene nur einzelne Buchstaben erkennen oder schreiben, nicht aber ganze Wörter (in Deutschland etwa 0,5 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung).

können Betroffene nur einzelne Buchstaben erkennen oder schreiben, nicht aber ganze Wörter (in Deutschland etwa 0,5 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung). Auf Level zwei können Betroffene einzelne Wörter lesen oder schreiben, nicht aber ganze Sätze (3,9 Prozent).

können Betroffene einzelne Wörter lesen oder schreiben, nicht aber ganze Sätze (3,9 Prozent). Auf Level drei können Betroffene mit kurzen Sätzen umgehen, aber keine zusammenhängenden Texte verstehen (etwa 10 Prozent). Insgesamt gelten also mehr als 14 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung als funktionale Analphabeten, das sind etwa 7,5 Millionen Menschen. Eine Studie der Universität Hamburg (PDF-Download) teilt funktionalen Analphabetismus in drei sogenannte Alpha-Level auf.Insgesamt gelten also mehr als 14 Prozent der erwerbsfähigen Bevölkerung als funktionale Analphabeten, das sind etwa 7,5 Millionen Menschen.

Seine Eltern schicken ihn zu einer Waldorfschule, von dort aus zu einer staatlichen Sonderschule. Die Familie zieht dafür extra ins Ruhrgebiet. "Das Lesen und Schreiben hat sich nicht verbessert, aber ich habe andere Fähigkeiten ausgebaut", sagt er. Am Stück reden anstatt zu schreiben, Gesichter lesen, auswendig lernen. Und eins lernt Martin auch: sich zu verstecken.

"Wenn man alleine ist, muss man sich vor niemandem rechtfertigen", sagt er und rührt in seinem Kaffee. Seine dunkelblonden Haare hat er igelig nach oben gegelt. "Ich habe mich wenig mit Leuten getroffen." Wann der Kinofilm im Programm laufe oder der Bus fahre? Seine Adresse aufschreiben oder die Restaurantkarte lesen? "Ging alles nicht", sagt er beschämt. "Irgendwann findet man sich damit ab." Martin beißt sich auf die Unterlippe.

Mit den Jahren wird er ein Ausredenkünstler. Seine Hand sei verletzt, er habe jetzt einfach keine Lust oder der Stift schreibe nicht richtig. Seinen engsten Freunden fällt es irgendwann doch auf. "Kannst nicht lesen?", "Bist du doof?" oder "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil" hat er bis dahin Hunderte Male gehört. Die Bücher, die er zu Kindergeburtstagen geschenkt bekommt, stapelt er unter seinem Bett.

Er verletzt sich selbst

Nach der 10. Klasse endet Martins Schullaufbahn ohne Abschluss. Ob es überhaupt einen Unterschied mache, wenn er nicht auf der Welt sei, fragt er sich zu dieser Zeit, kämpft mit Suizidgedanken und schneidet sich die Arme auf. "Ich kann vielleicht nicht lesen, aber ich kann denken", sagt Martin. Heute traut er sich das auch mit fester Stimme zu sagen.

Nach der Schule kommt er in ein Jugenddorf, das eine Schreiner-, Metall und Maurerwerkstatt hat. Das Schreinern macht ihm Spaß, aber bei jedem Job, für den er sich später bewirbt, hört er: "Handwerklich bist du echt gut. Aber ich kann dich nicht anstellen, wenn du keine Bestellungen machen kannst oder nicht aufschreibst, wie viel Material du brauchst."

Nach der Zeit in dem Jugenddorf arbeitet Martin für Leihfirmen. "Kleinteile aussortieren und so einen Mist", ärgert er sich. Dass er funktionaler Analphabet ist, verschweigt er. Lebensläufe schreiben andere für ihn, aber im Job fliegt er jedes Mal auf.

Nie habe er zeigen dürfen, was er eigentlich könne, sagt Martin traurig. Die Zeit als Leiharbeiter lässt ihn aggressiver werden. Sprüche wie "Da drüben steht WC drauf, falls du die Toilette suchst" sagen seine Arbeitskollegen wöchentlich - bis Martin ausrastet. Er droht einem Kollegen, schubst ihn - und fliegt aus der Firma.

Jahre ohne Arbeit

Martin wird Langzeitarbeitsloser. Sieben Jahre bleibt er ohne Job. Er versteht die Post vom Amt nicht, braucht mehr als eine halbe Stunde für das Lesen eines Briefes. Im Wartezimmer vom Arzt wird er rot, als er einen Anamnesebogen ausfüllen soll. Minutenlang sitzt er in der Ecke, bis die Buchstaben vor seinen Augen verschwimmen und er eine wartende Patientin um Hilfe bitten muss.

Auch als Martin vor ein paar Jahren vom Arbeitsamt eingeladen wird, weiß er nicht, was ihn erwartet, weil ihm niemand den Brief vorliest. Mit etwa 30 anderen Langzeitarbeitslosen findet er sich bei dem Termin wieder. "Als gesagt wurde, dass nur die bleiben sollen, die wirklich einen Job wollen, sind die Ersten gegangen", erinnert sich Martin. "Und als deutlich gemacht wurde: Man verdient erstmal ein kleines Einstiegsgehalt, da haben die nächsten den Raum verlassen". Martin bleibt.

Marie Illner Analphabet Martin

Er besucht Alphabetisierungskurse und bekommt ein Praktikum in einem Großhandel für Schreinereibedarf vermittelt. Er habe gleich gesagt, welches Problem er habe und sei für den Job übernommen worden, erzählt Martin und sieht stolz dabei aus. Ein wenig hätten die Kurse geholfen, nicht nur bei der Lesegeschwindigkeit, sondern auch bei seiner Motivation.

"Bis dahin habe ich immer gedacht: Kein Mensch ist unnütz, und wenn er als schlechtes Beispiel taugt", sagt Martin. Jetzt will er mehr sein. "Handschrift kann ich noch immer gar nicht lesen, Gedrucktes etwas besser als zuvor." Auf der Arbeit macht das zwar noch immer Probleme. "Ich nehme Ware an und gebe sie aus dem Lager. Aber wenn sie nicht dort ist, wo sie sonst liegt, dann kriege ich Schwierigkeiten und brauche Hilfe", gibt er zu. Aber es funktioniert, Martin arbeitet seit 1,5 Jahren in dem Großhandel.

"Mehr als die Hälfte der funktionalen Analphabeten in Deutschland gehen einer Arbeit nach", sagt Tim Henning vom Bundesverband für Alphabetisierung. "Viele der Betroffenen verbergen ihre Schwäche und entwickeln Strategien, um die Schriftsprache zu umgehen. Mitwisser unterstützen sie bei schriftlichen Angelegenheiten." Martin sei einer der wenigen Betroffenen, die ihr Problem offensiv angehen und Kurse aufsuchen. "Eine große Ausnahme und ein wichtiger Schritt", so Henning.

Martin trägt beim Treffen ein T-Shirt der umstrittenen Band Frei.Wild - das sei aber kein Statement, er sei politisch nicht aktiv. Vor kurzem sind seine Neffen in die Schule gekommen. Dass sie schon jetzt besser lesen können als er, kratzt an seinem Selbstbewusstsein. Wofür es Punkt und Kommata gibt, hat Martin bis heute nicht verstanden. "Ich kann nicht Lesen und Schreiben. Aber denken und fühlen", sagt er noch einmal.