Erneut ist in Österreich ein Skifahrer durch eine Lawine gestorben. Ein 24-jähriger Mann aus Tschechien sei mit seinem Vater am Ankogel in Kärnten auf einem Forstweg abseits der gesicherten Pisten unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher der österreichischen Nachrichtenagentur APA.

Vater und Sohn waren gut ausgerüstet. "Sie sind von einem Parkplatz aus über einen Forstweg aufgestiegen und trugen auch Lawinenpiepser", sagte der Polizeisprecher APA. "Beim Aufstieg hielten sie einen Abstand von etwa zehn Metern ein."

Auf einem unbewaldeten Stück sei die Lawine abgegangen. Der Tourengeher wurde demnach 100 Meter weit mitgerissen und verschüttet. Laut Polizei war er als Skilehrer in der Region tätig, sein Vater war auf Urlaub in Kärnten.

Neureuther: "Einfach auch mal auf der Piste fahren"

Mit dem neuen Unglück steigt die Zahl der Lawinentoten in Österreich in diesem Winter auf elf. Das sind für die Zeit von November bis Mitte Januar bereits doppelt so viele wie im langjährigen Durchschnitt, wie das Österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit mitteilte.

Allein in Tirol und Vorarlberg starben den Erhebungen des Kuratoriums und der Alpinpolizei zufolge acht Wintersportler unter den Schneemassen. Der Lawinenwarndienst Salzburg teilte mit: "Die Situation bleibt ernst." In vielen Regionen gilt die zweithöchste Warnstufe.

Der deutsche Ski-Rennläufer Felix Neureuther forderte die Wintersportler in den Alpen unterdessen zur Vernunft auf. "Wenn man die Lawinenwarnstufen und die Schneemassen sieht, muss man einfach vernünftig sein und sich an die Regeln halten", sagte der 34-jährige Skiprofi dem Sender Antenne Bayern. "Bei allem anderen kann ich nur den Kopf schütteln."

"So gefährlich, wie es momentan ist, bewegt man sich einfach nicht auf das freie Gelände hinaus. Auch nicht, wenn man sehr, sehr gute Sicherheitstools wie einen Airbag oder einen Lawinenpiepser dabei hat", sagte Neureuther. "Darauf sollte man sich bei diesen Schneemassen nicht verlassen, sondern muss einfach auch mal auf der normalen Skipiste fahren."

In den vergangenen Tagen war es im nördlichen Alpenbereich zu mehreren Unfällen mit Todesopfern und Verletzten gekommen, weil Wintersportler trotz der Gefahr abseits der Pisten unterwegs waren. In Lech am Arlberg kamen am Wochenende drei deutsche Wintersportler aus Oberschwaben ums Leben, ein Vierter wird noch immer vermisst.

Arlberg: Suche nach viertem Lawinenopfer dauert an

Der 28-Jährige hatte wie seine drei bereits tot geborgenen Freunde ein Lawinensuchgerät dabei. Doch auch beim erneuten Überfliegen des Unglücksorts mit dem Hubschrauber sei kein Signal zu empfangen gewesen, berichtete die Polizei. Es bestehe keine realistische Hoffnung, den Vermissten lebend zu finden.

Um zum Lawinenkegel zu gelangen, sollen zunächst Sprengungen gefährliche Hänge entschärfen. Eine Suche mit Spürhunden ist geplant. Auch Lawinen-Einsatzgruppen des Bundesheers und der Alpinpolizei könnten zum Einsatz kommen.

Die vier Freunde aus dem Raum Biberach waren am Samstag von einer Lawine auf der gesperrten Skiroute "Langer Zug" verschüttet worden. Drei Männer im Alter von 32, 36 und 57 Jahren wurden bald danach tot geborgen.