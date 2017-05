Leben auf wenig Raum Wohnen im Kleinod

Einst war das Häuschen im Grünen der Wohntraum, wobei "Häuschen" doch allzu verniedlichend klingt. Denn einen Hobbyraum im Keller durfte das Eigenheim schon haben, gerne auch eine Doppelgarage, der große Garten gehörte selbstverständlich auch dazu.

Und heute? Zieht es immer mehr Menschen in Städte. Die Metropolen der Welt wachsen, mehr Menschen drängen sich in den Ballungsräumen. Tschüs, Häuschen im Grünen - hallo Zweizimmerwohnung!

In den Städten ist das Angebot an Wohnraum knapp und teuer. Auf absehbare Zeit wird sich daran nicht viel ändern, Neubauten hin oder her. Da hilft nur, kreativ zu werden und den vorhandenen Raum besser zu nutzen.

Dieser Idee ist das Buch "Raumwunder" gewidmet. Es zeigt, dass man auch in Garagen, ehemaligen Industriegebäuden oder bislang ungenutzten Baulücken wunderbar wohnen kann. Und es zeigt, dass wenige Quadratmeter viel Raum zur Entfaltung bieten können. Etwa in einem Apartment in Taipeh, 22 Quadratmeter groß. Oder in einer Einzimmerwohnung in Paris, 20 Quadratmeter. Oder in einer 25 Quadratmeter großen Loggia in Tel Aviv, umgebaut zum Künstleratelier.

ANZEIGE Gestalten:

Raumwunder Große Ideen für kleine Wohnungen 256 Seiten; 39,90 Euro

Wer unter Platznot leidet, findet in dem Buch viele Ideen: Die Treppenstufe als Schublade, an Flaschenzügen aufgehängte Fahrräder, eine verschiebbare Wand, die Wohn- und Schlafzimmer je nach Bedarf wachsen oder schrumpfen lässt.

Dabei wird deutlich: Weniger Wohnraum ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Verzicht. "Der Luxus von Zeit kann den Luxus von Raum ablösen, wenn man bereit ist, mit weniger Platz auszukommen", schreibt der Architekt Sigurd Larsen im Vorwort des Buches. Seine Argumentation: Je kleiner die Wohnung oder das Haus, desto geringer die Kreditrate oder Miete. Um sie zu bezahlen, muss man dann weniger arbeiten - und gewinnt dadurch Freizeit.