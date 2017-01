Tod in Gartenlaube Teenager an Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben

Die sechs in einer Gartenlaube im unterfränkischen Arnstein tot gefundenen Teenager sind an einer Kohlenmonoxidvergiftung gestorben. Dies bestätigte die Polizei Unterfranken SPIEGEL ONLINE.

Ein Vater hatte in dem kleinen Ort im Landkreis Main-Spessart am Sonntag die Leichen der sechs jungen Menschen im Alter von 18 und 19 Jahren entdeckt. Unter den Opfern sind auch sein Sohn und seine Tochter.

"Alle sechs aufgefundenen Personen starben an Kohlenmonoxid-Vergiftung", sagte ein Polizeisprecher. "Wir müssen jetzt herausfinden, was die Ursache für den Gasaustritt war."

In der Laube auf dem Privatgrundstück bei Arnstein befand sich ein Holzofen, der während der Feier in Betrieb war und ein Leck gehabt haben könnte. Der Polizei zufolge gab es in den Räumen noch weitere Geräte, die jetzt untersucht würden. Eine bewusste Manipulation schloss der Polizeisprecher aus.

Die befreundeten Teenager im Alter von 18 und 19 Jahren stammen aus den Landkreisen Main-Spessart und Schweinfurt. Die jungen Leute hatten in der Laube eine Party gefeiert. Weil der Vater nach der Feier bis in die Morgenstunden des Sonntags keinen Kontakt zu seinen Kindern hatte, wollte er nachsehen, ob in der Laube alles in Ordnung sei.

Ein Gewaltverbrechen war von den Ermittlern als Todesursache ausgeschlossen worden. "Wir schließen auch weiter jede Fremdeinwirkung aus", so der Sprecher.