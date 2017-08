Antisemitismus Schweizer Hotel fordert Juden zum Duschen auf

Eine Aufforderung speziell an jüdische Gäste, sich vor dem Besuch des Swimmingpools in einem Schweizer Apartmenthotel zu duschen, hat für Empörung gesorgt. Das Simon-Wiesenthal-Zentrum forderte daraufhin die Schließung des Hauses "Paradies" in Arosa.

Das Zentrum, das sich gegen Rassismus und Antisemitismus engagiert, rief die jüdische Gemeinde und ihre Anhänger dazu auf, das "entsetzliche Hotel" auf eine schwarze Liste zu setzen. Tzipi Hotovely, Staatssekretärin im israelischen Außenministerium, forderte, das Hotel-Management zur Verantwortung zu ziehen. Das Plakat sei ein "antisemitischer Akt übelster Art".

Eine Familie aus Israel hatte in der Anlage das Schild fotografiert und sich entsetzt an die Öffentlichkeit gewandt. "An unsere jüdischen Gäste", begann die im Original auf Englisch und mit Schreibfehler verfasste Aufforderung. "Bitte nehmen Sie vor dem Schwimmen eine Dusche. Wenn Sie gegen die Regeln verstoßen, bin ich gezwungen, den Swimmingpool für Sie zu schließen. Danke für Ihr Verständnis", hieß es weiter.

Es soll zudem ein zweites Plakat gegeben haben, wonach jüdische Gäste die Tiefkühler in dem Apartmenthotel nur zu bestimmten Zeiten nutzen durften, berichtete das Schweizer Nachrichtenportal "Watson" unter Berufung auf den israelischen TV-Sender Channel 2. "Wir hoffen, Sie verstehen, dass unser Team nicht dauernd gestört werden will", hieß es demnach in dem Haus zur Begründung.

Die frühere israelische Außenministerin Tzipi Livni postete ein Bild des am Pool aufgehängten Hinweises auf Facebook. Gegen Antisemitismus und Rassismus dürfe es "keine Toleranz und keine Gleichgültigkeit geben", schrieb die liberale Politikerin - auch mit Blick auf die rechtsradikalen Ausschreitungen in Charlottesville im US-Bundesstaat Virginia.

Zuständig für das Plakat war Ruth Thomann, die für Vermietung und Ordnung in dem Haus verantwortlich ist. Sie bedauere die Formulierung auf dem Plakat. "Nachher ist man immer schlauer", sagte sie. Inzwischen hänge am Pool wie vorher nur die allgemeine Badeordnung, die alle Gäste zum Duschen auffordere. Von den vielen jüdischen Gästen im Haus sei niemand vorzeitig abgereist. Sie habe aber mehr als 300 teils hasserfüllte E-Mails erhalten, sagte sie.

Die Hauswartin des Hotels sagte "Watson", sie habe nichts gegen jüdische Gäste. "In letzter Zeit gab es aber immer wieder Reklamationen von Wohnungseigentümern, die jüdische Gäste in dreckigen T-Shirts im Pool schwimmen sahen", wird sie zitiert. Das Schild habe keine 24 Stunden gehangen. Auch ein früherer jüdischer Gast habe die Frau in Schutz genommen.

Politikerin Livni teilte dagegen mit: "In der freien Welt darf es keinen Platz für Nazi-Flaggen, Masken des Ku-Klux-Klans oder Schilder geben, die sich nur an Juden richten." Hass gegen Juden dürfe nicht zum Alltag werden. Der Direktor für Internationale Beziehungen des Wiesenthal-Zentrums, Shimon Samuels, schrieb nach eigenen Angaben an die schweizerische Justizministerin Simonetta Sommaruga. Er verlangte eine Untersuchung und juristische Schritte gegen das Hotel und sein Personal.

Der Kommunikationschef von Schweiz Tourismus, Markus Berger, bezeichnete das Schild als einen sehr bedauerlichen Einzelfall. Der Tourismusverband in Arosa sagte, dass der Ort in Graubünden, 150 Kilometer südöstlich von Zürich, seit Jahren viele zufriedene jüdische Gäste habe.

"Ein solches Plakat darf klar nicht publiziert werden", teilte die Pressesprecherin der Tourismusorganisation, Yvonne Wüthrich, mit. "Arosa Tourismus wird mit der zuständigen Person im Apartmenthaus Paradies den Vorfall besprechen und aufarbeiten."