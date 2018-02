Trumps Besuch in Florida Lob für die Helfer - Schweigen zur Waffengewalt

Zwei Tage nach dem Massaker an der Marjory Stoneman Douglas High School in Florida haben US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania Überlebende im Krankenhaus besucht. Die beiden trafen am Freitag in der Klinik Broward Health North in Pompano Beach ein, wo einige der Opfer behandelt werden. Donald Trump dankte den Ärzten, Notrettern und Pflegern für ihre "unglaubliche" Arbeit.

Über die in den USA besonders laxe Waffengesetzgebung wollte der Präsident nicht reden. "Es ist traurig, dass so etwas passieren konnte", sagte er lediglich. Schon unmittelbar nach dem Attentat hatte sich Trump an die Öffentlichkeit gewandt und den Opfern und Angehörigen sein Beileid ausgesprochen. Auch dabei schwieg er zum Thema Waffengewalt in den USA.

Video: Trump äußert sich zum Attentat in Florida

Video AP

Der 19-jährige Nikolas Cruz hatte am Mittwoch an seiner früheren Schule in Parkland mit einem Schnellfeuergewehr um sich geschossen. 17 Menschen wurden getötet, 15 weitere kamen mit Verletzungen ins Krankenhaus. Cruz hatte die halbautomatische Waffe legal erworben.

Das Massaker in Parkland setzte einen seit Jahren bekannten Automatismus in Gang: Kritiker fordern wütend eine Verschärfung des Waffenrechts. Waffenbefürworter und Waffenlobby lehnen dies ab - mit Verweis auf die Verfassung, die das Recht auf freien Waffenbesitz garantiert. Trump hat eine Verschärfung des Waffenrechts immer wieder abgelehnt (mehr dazu lesen Sie hier).

Das Präsidentenpaar traf sich nach dem Krankenhausbesuch im Büro des Bezirks-Sheriffs in Fort Lauderdale mit Einsatzkräften und Politikern. Trump sagte dabei, er hoffe, die Einsatzkräfte würden die Anerkennung bekommen, die sie für ihre Arbeit verdienten. Die Trumps verbringen das Wochenende auf dem Anwesen Mar-a-Lago, das etwa 60 Kilometer nördlich von Parkland liegt.

Der Auftritt Donald Trumps steht in starkem Kontrast zum Vorgehen seines Amtsvorgängers. Als ein Attentäter 2012 zahlreiche Menschen an der Sandy-Hook-Grundschule erschoss, nahm Barack Obama kurz darauf an einer emotionalen Gedenkveranstaltung teil und verlas die Namen der Opfer. Nach einem Attentat in einer Kirche in South Carolina im Jahr 2015 sang Obama mit der Trauergemeinde das Lied "Amazing Grace":

Bevor Donald und Melania Trump am Freitag mit der Air Force One nach Florida aufbrachen, sorgte ein neuer Bericht über eine Affäre des US-Präsidenten mit einem Ex-Playmate für Schlagzeilen. Karen McDougal schilderte dem Magazin "New Yorker", sie habe im Jahr 2006 eine Affäre mit dem damaligen Reality-TV-Star gehabt. Donald und Melania Trump hatten ein Jahr zuvor geheiratet.