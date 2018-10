Ein 55 Jahre alter Mann ist vor der Küste des australischen Bundesstaates Queensland von einem Riffhai gebissen worden - der Fischer hatte das Tier kurz zuvor gefangen. Beim Versuch, den Hai an Bord seines Boots zu hieven, wurde er dann schwer an der Schulter verletzt. Lokalen Medienberichten zufolge brauchte er anschließend fast einen halben Tag, um vom südlichen Teil des Great Barrier Reefs an Land zurückzukehren und sich medizinisch versorgen zu lassen.

Laut dem Rettungsdienst in Queensland erlitt der Mann bei dem Vorfall am Montagnachmittag eine Bisswunde an seinem linken Oberarm. "Trotz einer großen Wunde ist er in bemerkenswert guter Verfassung und sehr fröhlich", sagte Brad Miers vom Rettungsdienst über den Fischer. Der 55-Jährige wurde demnach in ein Krankenhaus gebracht.

Es ist die dritte Haiattacke am Great Barrier Reef binnen drei Wochen. Ende September wurde eine 46-jährige Frau beim Schwimmen angegriffen. Am folgenden Tag wurde eine Zwölfjährige verletzt. Beide erholen sich derzeit von ihren Verletzungen. In der Woche nach den ersten beiden Angriffen töteten Behördenvertreter in der bei Touristen beliebten Gegend sechs Haie.