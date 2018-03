Jawort auf Sydneys Harbour Bridge Lust auf Ehe, Angst vor Höhe

Premiere in Sydney: Zwei australische Männer haben sich als erstes gleichgeschlechtliches Paar auf der weltberühmten Hafenbrücke der australischen Großstadt trauen lassen. Sie seien wirklich glücklich darüber, die ersten zu seien, sagte einer der beiden Bräutigame dem TV-Sender Channel Nine. Die Zeremonie fand auf dem höchsten Punkt des Brückenbogens in 134 Metern Höhe statt.

Die bei Touristen beliebte, wegen ihrer Form auch als "Kleiderbügel" bezeichnete Harbour Bridge sei der beste Ort, um zu heiraten, sagte Bräutigam Paul Phillips. "Sie ist so einzigartig wie wir." Er habe zwar ein bisschen Höhenangst, aber die Aussicht sei wunderschön und alles sehr entspannend. Auf Fotos der beiden frisch Vermählten waren im Hintergrund die Silhouette des Opernhauses und Teile des Hafens zu sehen.

30 heterosexuelle Paare haben auf dem höchsten Punkt der Brücke bereits den Bund fürs Leben geschlossen, seitdem dies 2008 erlaubt wurde. Ein privates Unternehmen bietet seit 1998 Klettertouren auf das Wahrzeichen Sydneys an. Seitdem haben den Angaben der Firma zufolge fast vier Millionen Besucher den Brückenbogen erklommen. Bislang sollen dort 4000 Heiratsanträge gemacht worden sein.

Das australische Parlament hatte im vergangenen Dezember die Ehe für alle beschlossen. Mittlerweile ist homosexuellen Paaren die Eheschließung in mehr als 20 westlichen Demokratien möglich. In Deutschland ist sie seit dem 1. Oktober 2017 erlaubt.