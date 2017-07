Millionen-Dollar-Fund Polizei sucht Besitzer von Geldkoffer

In einem unscheinbaren Trolley stapeln sich die Bündel Zwanziger und Fünfziger: Insgesamt 1,6 Millionen australische Dollar. Umgerechnet rund 1,1 Millionen Euro sollen in dem Gepäckstück sein, das australische Polizisten in einer Lagerhalle in einem Vorort von Sydney fanden.

Doch woher stammt das Geld? Um das herauszufinden, haben die Beamten einen Aufruf in den sozialen Medien gestartet: "Haben Sie schlappe 1,6 Millionen Dollar in bar verlegt?", heißt es auf Facebook. Darunter posteten sie ein Foto des geöffneten Koffers.

Koffer samt Inhalt seien den Behörden als herrenlos gemeldet worden - "aber wenn Sie meinen, dass das Bargeld Ihnen gehört, würden wir unheimlich gern mit Ihnen sprechen", heißt es in dem Post.

Und weiter: "Mit Sprechen ist gemeint, dass wir Sie definitiv fragen werden, wo Sie einen Koffer voller Bargeld her haben", heißt es auf Facebook. "Wir haben den leisen Verdacht, dass es sich nicht um Ihr reguläres Gehalt handelt."

Der Post wurde bereits mehr als 12.000 mal auf Facebook kommentiert. Die einen erklärten, sie hätten das Geld im Casino gewonnen, ein anderer gab an, sein Kumpel habe den Koffer im Auto vergessen, als er sich einen Döner holen wollte. Eine weitere Nutzerin erklärte, ein indischer Prinz habe ihr den Koffer geschickt.

Die Polizei vermutet dagegen, dass das Geld aus dem Drogenhandel stammen könnte. Und machte potenziellen Besitzern auch nur wenig Hoffnung auf die Summe: Beschlagnahmtes Geld werde in der Regel reinvestiert, hieß es - etwa in die Drogenbekämpfung.