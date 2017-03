Ampelweibchen-Projekt in Australien Leuchtende Vorbilder

In Australien gehen die Einwohner Melbournes jetzt für mehr Gleichberechtigung von Frauen auf die Straße. Oder zumindest über ein paar Straßen.

Rund 8000 Euro wurden investiert, um bei sechs Fußgängersignalen aus den Ampelmännchen Ampelweibchen zu machen. Statt Hosen tragen sie nun einen Rock - und sollen so Vorreiterinnen für mehr Gleichberechtigung sein. Erst in Melbournes Straßenverkehr, dann im Bewusstsein der Menschen. So plant das zumindest die einflussreiche Lobbygruppe "Committee For Melbourne", die diese Aktion auf die Straße gebracht hat.

AFP Auch auf den Infoaufklebern tragen die Figuren jetzt Rock.

Martine Letts, Geschäftsführerin der Vereinigung, ist von der Idee so hingerissen, dass sie sich gegenüber der Tageszeitung "The Australien" in Superlative verstieg: Melbourne solle nicht nur danach streben, die Stadt mit den besten Lebensbedingungen der Welt zu werden - sondern auch die "gleichberechtigste".

Braucht Melbourne mehr Ampelweibchen?

Auch die Ministerin für Frauen und Vorbeugung häuslicher Gewalt lobte das Projekt. Es gebe viele kleine aber dennoch in ihrer Symbolik bedeutende Arten, wie Frauen aus dem öffentlichen Raum ausgegrenzt würden. Zum Beispiel bei Lichtsignalen.

Und was sagt die Öffentlichkeit? Die hält den vorerst für zwölf Monate geplanten Ampelweibchen-Versuchsballon offenkundig für eine ziemliche Luftnummer. Bei einer Umfrage der australischen "Herald Sun" haben bisher rund 14.500 Menschen abgestimmt, ob die Verkehrszeichen eine Geschlechtsumwandlung brauchen. 93 Prozent sagen: "Nein".

Im Netz reagieren die Menschen derweil humorvoll bis ungläubig auf die Ampelweibchen-Agenda. Auf Twitter schreibt eine Nutzerin ironisch: "Genau. Ampeln sind das größte Problem beim Thema Geschlechtergleichheit." Ein Kommentar unter dem Artikel des "Australian" lautet: "Ich dachte erst, das Symbol stellt einen Schotten im Kilt dar, der in einem Pub vor dem Klo Schlange steht."

Ein anderer Hinweis unter demselben Artikel zielt genau auf einen blinden Fleck der Aktion: "Eine Frau im Rock? Das ist doch nur ein weiteres Geschlechterklischee."