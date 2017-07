Bad Tölz Junge verteilt Geld an Fremde - nicht ganz freiwillig

Weil er angeblich Freunde gewinnen wollte, hat ein 13-Jähriger in Bayern Tausende Euro an Fremde verschenkt. Nun zweifelt die Polizei an dem Motiv und sucht nach dem wahren Grund für die Spendierfreude.