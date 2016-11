Baden-Württemberg Kuh stürzt bei Glätte und verletzt 87-Jährige

Auf einer schneebedeckten Straße im Schwarzwald ist eine Kuh ausgerutscht. Beim Sturz erfasste das Tier eine 87 Jahre alte Frau.

Bei dem Unglück in Hinterzarten nahe Freiburg habe sich die Kuh aus der Herde eines Landwirts nicht auf den Hufen halten können, teilte die Polizei in Freiburg mit. Sie kam demnach zu Fall und prallte auf eine am Straßenrand wartende 87-Jährige. Der Bauer hatte die Tiere über die Straße getrieben.

"Die Frau stürzte durch den Aufprall der Kuh ebenfalls und verletzte sich dabei schwer", erklärte die Polizei. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte sei sie in eine Klinik gebracht worden. Ob dem Unfall ein Fremdverschulden vorausgegangen sei, werde nun ermittelt.