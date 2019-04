Bahamas Kran stürzt auf Kreuzfahrtschiff "Oasis of the Seas"

In einer Werft auf den Bahamas ist ein Baukran auf das Kreuzfahrtschiff "Oasis of the Seas" gestürzt. Wie US-Medien berichten, wurden acht Menschen verletzt, offenbar aber nicht lebensgefährlich.

Der Vorfall mit dem Schiff der Reederei "Royal Caribbean International" soll sich bereits am Montag in der Nähe der Stadt Freeport ereignet haben. Zum Zeitpunkt des Unfalls waren keine Passagiere an Bord.

Medienberichten zufolge soll sich das Kreuzfahrtschiff zu einer außerplanmäßigen Reparatur in der Werft befunden haben. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist nicht bekannt.

Videos zeigen den umgestürzten Kran, zerstörte Balkone und das 360 Meter lange Schiff im Dock in leichter Schräglage.

Laut der Reederei wird derzeit noch untersucht, wie groß der Sachschaden ist. Demnach werden zudem alle Reisen bis Ende April abgesagt. Die "Oasis oft he Seas" gehört zu den größten Kreuzfahrtschiffen der Welt.