Ungewöhnlicher Tribut Mann spült Asche seines Freundes in Stadion-Toiletten herunter

Tom McDonald, heute 56, und Roy Riegel wuchsen zusammen im New Yorker Stadtteil Queens auf und besuchten jahrelang gemeinsam Spiele der New York Mets. Am 8. April 2008 tauchte Riegel beim Saisonauftakt der Mets nicht im Stadion auf. Als McDonald nach dem Spiel nach Hause kam, erfuhr er, dass sein Freund im Alter von 48 Jahren gestorben war. Riegel sei ein Partylöwe gewesen, so McDonald, der auf einem schmalen Grat zwischen Genie und Wahnsinn gewandelt sei.

Kurz nach dem Tod fragte McDonald Riegels Familie, ob er einen Teil der Asche seines Freundes haben könne. Zunächst hatte er nur vorgehabt, die Asche in Baseball-Stadien und an anderen besonderen Orten zu verstreuen. Doch schnell merkte McDonald, dass das Verstreuen in Stadien Probleme mit sich bringt - zum Beispiel bei Wind. In Minneapolis sei ihm dann durch Zufall eine ungewöhnliche Idee gekommen: Er würde Riegels Asche künftig Stadiontoiletten herunterspülen.

"Ich weiß, die Leute könnten denken, dass sei merkwürdig", sagte McDonald der "New York Times": "Bei jedem anderen würde ich auch zustimmen. Aber für Roy ist es die perfekte Hommage. Er war Klempner und Baseball-Fan und einfach ein brillanter, ausgelassener Typ."

Bislang hat es Riegels Asche durch die Abflussrohre von 16 Stadien geschafft. In Cleveland wurde sie zudem in der Rock & Roll Hall of Fame heruntergespült - laut McDonald war Riegel auch ein großer Rock-Fan. In Chicago dafür nur im Stadion der White Sox und nicht in dem der Cubs, einem Erzrivalen der Mets. "Es ist komisch - aber nicht wie bei einem Witz. Roy hätte es sich genauso gewünscht", sagte McDonald. Für Riegels jüngsten Bruder Hank ist McDonalds ungewöhnlicher Tribut angemessen: "Roy würde das auf jeden Fall gutheißen. Er hat sich niemals an Regeln gehalten."

Die Asche bewahrt McDonald in einer alten Erdnuss-Dose in seinem Apartment auf, direkt neben den Autogrammen von 149 Baseballern, die es in die Hall of Fame des Sports geschafft haben. Von der Asche ist jedoch nicht mehr viel da. Der letzte Rest soll in einem kleinen Baseballstadion in Durham im US-Bundesstaat North Carolina die Toilette heruntergespült werden. Dort war 1988 der Film "Bull Durham" (deutscher Titel "Annies Männer") gedreht worden. In dem Film geht es - natürlich - um Baseball.