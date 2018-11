Kleiner Superheld besiegt Leukämie Batkid forever

Vor fünf Jahren verwandelte sich eine ganze Stadt in eine Batman-Kulisse - dem damals fünfjährigen Miles Scott zuliebe. Der Junge aus San Francisco war an Leukämie erkrankt, und eine Stiftung erfüllte ihm diesen Wunsch, von dem viele dachten, es könnte einer seiner letzten sein.

Selbst der damalige US-Präsident Barack Obama spielte mit und gab des Startschuss für die Aktion: Miles durfte einen Tag lang Verbrecher in der Stadt jagen, selbst Helikopter und zu Batmobilen umfunktionierte Lamborghinis kamen zum Einsatz.

Nun gilt San Franciscos geliebtes Batkid als geheilt. Seit seinem "Batday" gilt er als krebsfrei. "Es geht ihm gut!", teilte die Stiftung am Donnerstag mit - und die Erleichterung, dass der Junge aus der kleinen nordkalifornischen Stadt Tulelake den jahrelangen Kampf gegen den Blutkrebs besiegt hat, ist in der ganzen Gegend groß.

"Die Giants sind begeistert"

Nachdem Miles in seiner Rolle als Batkid vor fünf Jahren das Maskottchen des Baseballteams Giants Lou Seal rettete, freut man sich bei dem Sportteam besonders über die Genesung des Kindes. "Batkid hat San Francisco vereint und unsere Herzen berührt. Er machte Kindern, die unter lebensbedrohlichen Krankheiten leiden, weltweit Hoffnung", teilte das Team in einer E-Mail mit. Mit Miles nun zu feiern, dass er krebsfrei ist, sei toll. "Die Giants sind begeistert."

Auch der Manager des eines Baseballteams im benachbarten Oakland äußerte sich zufrieden. "Wir verfolgen seinen Fortschritt und könnten nicht glücklicher sein", sagte Bob Melvin. "Er sollte uns besuchen kommen, um zu sehen, wie er in Grün und Gold aussieht." Das sind die Teamfarben der Oakland Athletics.

Miles Scott war im Alter von anderthalb Jahren an Leukämie erkrankt. Den Tag als Superheld hatte die "Make a Wish"-Stiftung organisiert, die schwerkranken Kindern ihre sehnlichsten Wünsche erfüllt. Stiftungsmanager Jamie Sanders teilte nun mit: "Als Miles den Wunsch hatte, Batkid zu werden, wuchsen in ihm Vertrauen und Kraft, die erforderlich waren, um die Stadt San Francisco zu schützen - und um seinen eigenen Kampf gegen Leukämie zu gewinnen."

Seit dem Tag, der so viele Menschen beeindruckt hat, hat Miles noch einen Bruder bekommen, außerdem spielt er inzwischen Baseball in der Little League. Zuletzt verkaufte er die erste Ziege des heimischen Familienbauernhofs auf einem örtlichen Markt. Zum Onkologen, dem Facharzt für Krebserkrankungen, muss er noch einmal pro Jahr.