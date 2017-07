Hollywoodstars Ben Affleck hat eine neue Freundin

Ben Affleck hat eine neue Freundin. Zwei Jahre nach der Trennung von Jennifer Garner wurde der Oscarpreisträger erstmals in London mit der Talkshowproduzentin Lindsey Shookus von Paparazzi abgelichtet. Am vergangenen Donnerstag schließlich ließ Affleck selbst jede Diskretion fahren und zeigte sich mit Shookus im Prominentenrestaurant Giorgio die Baldi im kalifornischen Santa Monica.

Im Umfeld des Hollywoodstars hatte man schon länger darüber gerätselt, wie viel die beiden verbindet. Kennengelernt hatten sie sich wahrscheinlich während eines Auftritts von Affleck in der von Shookus produzierten "Saturday Night Live"-Comedyshow. Einen Monat später wurden sie während einer Premierenfeier in New York beim Flirten beobachtet. "Er war definitiv an ihr interessiert", verriet damals ein Insider dem "People"-Magazin.

Ernüchtert dürften die Nachricht all diejenigen aufnehmen, die bisher noch auf eine Wiederbelebung der Ehe mit Garner gehofft hatten. Seit der Trennung war zwar immer wieder von Versöhnung die Rede. Im April 2017 setzt Garner dennoch die Scheidung in Gang. Berichten zufolge haben sich die beiden auf ein geteiltes Sorgerecht für die Kinder geeinigt.