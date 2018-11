Fußballfans in Frankreich Paar will Sohn offenbar Griezmann Mbappé nennen

Im November kam im zentralfranzösischen Brive-la-Gaillarde ein Baby auf die Welt, und bis heute hat der Junge keinen Namen, zumindest nicht offiziell. Wenn es nach seinen Eltern geht, dann soll er die Vornamen "Griezmann Mbappé" bekommen - in Anlehnung an die beiden französischen Fußballer Antoine Griezmann and Kylian Mbappé. Das berichtet die Regionalzeitung "La Montagne".

Demnach war ein Mitarbeiter des zuständigen Standesamtes allerdings der Auffassung, dass diese Vornamen dem Kindeswohl schaden könnten - und schaltete die Justiz ein. Die Staatsanwaltschaft muss den Fall nun prüfen und könnte ihn vor Gericht bringen, wie es in dem Bericht heißt. Das Gericht könne die Eltern verpflichten, einen anderen Namen auszusuchen.

Die Stürmer Griezmann (Atletico Madrid) und Mbappé (Paris St. Germain) sind die beiden derzeit wohl größten französischen Fußballstars. Sie gewannen im Sommer mit der französischen Nationalmannschaft die Fußballweltmeisterschaft in Russland.