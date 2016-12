Diebstahlopfer Bestohlene Mutter bedankt sich bei Spendern

Ihr erstes Schreiben ist voller Wut. Gegen den Unbekannten, der ihr das Portemonnaie geklaut hat. Komplett mit Ausweisen, ihrer Fahrkarte und dem Bargeld, das sie und ihre zwei Kinder durch die Woche bringen soll.

Als "elendes Stück Scheiße" beschimpfte die alleinerziehende Mutter aus Berlin auf einem öffentlichen Aushang den Dieb, der ihr ausgerechnet an Nikolaus in die Tasche langte. Nun hat die Frau einen zweiten Brief geschrieben. Und der klingt anders. "Liebe Berliner, ihr seid überwältigend!", schreibt die Mutter. "Ich bin sprachlos, ob der vielen Angebote und eurer unfassbaren Anteilnahme."

Eine offizielle Bestätigung der Tat durch die Polizei blieb zwar aus, doch mehrere Medien hatten berichtet, nachdem das Blog "Notes of Berlin" ein Foto des Zettels auf Facebook verbreitet hatte. Daraufhin meldeten sich Hilfsbereite bei Joab Nist, dem Betreiber der Internetseite. Nist erklärte der Deutschen Presse-Agentur, zwischenzeitlich seien 750 Euro bei ihm eingegangen, die er an die Frau weiterleiten werde.

In ihrem neuen Schreiben hat sich die Frau, die sich Sabine nennt, nun für die Unterstützung bedankt. "Es waren sehr emotionale Tage für mich", schreibt sie. "Euer Mitfühlen lässt mich fast vergessen, dass ich die Behördengänge noch vor mir habe. Als ich heute Morgen die Monatskarte neu gekauft habe, musste ich wirklich schlucken."

So ganz kann Sabine das Fluchen aber selbst in ihrem Dankesschreiben, das ebenfalls bei "Notes of Berlin" veröffentlicht wurde, nicht lassen. "Ihr alle habt gezeigt, dass es zwar einige Arschlöcher, aber sehr viel mehr tolle und warmherzige Menschen in Berlin gibt. Berlin, ick liebe dir! Damit bin ich raus, eure Sabine."