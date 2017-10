Berlin Weltkriegsbombe legt Verkehr lahm

Bauarbeiter entdeckten am Montag gegen 11.30 Uhr eine 250-Kilo-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs Wilmersdorf am Innsbrucker Platz. Wie die Polizei mitteilte, soll der Sprengsatz noch heute am Fundort entschärft werden.

Auf mehreren S- und U-Bahnlinien wurde daraufhin der Verkehr eingestellt. Auch eine Sperrung der Stadtautobahn A 100 war geplant. Rund um den Fundort wollte die Polizei einen Sperrkreis von 500 Metern errichten. Etwa 10.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Vor allem das Gebiet südlich der Gleise ist dicht besiedelt, sodass vermutlich erst am Abend alle Häuser innerhalb der Sperrzone evakuiert sein werden.