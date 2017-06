Dauerregen Land unter in Berlin

Der Regen hört nicht auf: Wegen Dauerregens ist die Feuerwehr in Berlin zu Hunderten Einsätzen ausgerückt. Bis zum Abend gab es 780 wetterbedingte Einsätze, twitterte die Berliner Feuerwehr. Insgesamt mussten die Retter zu mehr als 2000 Einsätzen ausrücken. So viel gäbe es sonst nur in der Silvesternacht, hieß es weiter.

Nach Angaben der Polizei wurde die Stadtautobahn vorübergehend teilweise gesperrt, beim öffentlichen Nahverkehr kam es zu Verspätungen und Ausfällen.

Die Berliner Feuerwehr rief bereits gegen Mittag den Ausnahmezustand aus. In der Leitstelle herrsche Hochbetrieb, hieß es auf Twitter. Alle freiwilligen Kräfte seien einberufen worden. Auch das Technische Hilfswerk unterstützte demnach den Einsatz.

#Unwetter #2k um 20.25 Uhr ist die "2000-Einsätze-Grenze" geknackt....so viel sind es typischerweise nur in der Silvesternacht . Wahnsinn!! — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 29. Juni 2017

Im Bezirk Charlottenburg wurde durch den Dauerregen ein Gehweg unterspült, wodurch die Statik eines Hauses gefährdet war. Das Gebäude sei evakuiert worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr habe Schwierigkeiten, das Wasser abzupumpen, weil das Wasser stark nachlaufe.

Amateurvideos aus Berlin:

Video Facebook/Rüdiger Steiger

Wegen überschwemmter Straßen in Berlin und Brandenburg musste die Feuerwehr zum Teil Autos und ihre Insassen bergen. Auch umgestürzte Bäume bereiteten den Einsatzkräften Probleme. Die Berliner Feuerwehr rückte aus, weil auf eine S-Bahn-Strecke in einem nördlichen Bezirk ein Baum gefallen war.

Mehrere U-Bahn-Linien mussten vorübergehend wegen witterungsbedingten Schäden unterbrochen werden, teilten die Berliner Verkehrsbetriebe BVG mit. Die Deutsche Bahn berichtete zudem von Behinderungen im Fernverkehr im Großraum Berlin.

Auch beim Flugverkehr kam es zu Verzögerungen. Ein Sprecher der Berliner Flughäfen teilte mit, dass das für den Flughafen Tegel geltende Nachtflugverbot aufgehoben sei, um den Fluggästen die Weiterreise zu ermöglichen. Die zuständige Berliner Behörde habe "im Sinne der Fluggäste eine Ausnahmegenehmigung erteilt". Grund für die Verzögerungen sei der größere Sicherheitsabstand, den die Flugzeuge wegen des Starkregens hielten. Es sei aber durchgehend weiter geflogen worden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt noch bis einschließlich Freitagvormittag vor unwetterartigem Regen in Berlin und Brandenburg. Die Niederschlagsmengen würden teilweise das langjährige Monatsmittel für den Juni deutlich überschreiten, teilte der DWD in Offenbach mit. Auch aus Norddeutschland wurde teils heftiger Regen gemeldet.

Auf Twitter posteten etliche User Videos und Bilder von den überfluteten Straßen in Berlin.

Aktuelle Lage in Berlin.

Meine Cousine wird heute wohl auf Arbeit übernachten. pic.twitter.com/YIe3gWfAqH — Räubertochter (@fierce_friday) 29. Juni 2017

Offensichtlich blieben auch U-Bahnhöfe nicht verschont.

Der Taxifahrer so: "Wird doch schon besser." Er kommt aus Hamburg. pic.twitter.com/pZmLOyA6FY — Carline Mohr (@Mohrenpost) 29. Juni 2017

Einige Radfahrer trotzten den Wassermassen - oder versuchten es zumindest.