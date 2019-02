Bei Bauarbeiten im Berliner Ortsteil Köpenick ist am Dienstagnachmittag eine wichtige Stromleitung zerstört worden. Seitdem sind etwa 31.000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe im Südosten der Stadt von der Stromversorgung abgeschnitten.

Nach Angaben des Energiekonzerns Vattenfall wird der großflächige Stromausfall voraussichtlich noch bis Mittwochnachmittag andauern. Es seien "komplizierte Tiefbau- und Reparaturarbeiten erforderlich", die voraussichtlich bis 15 Uhr dauern würden.

DPA Stromleitung auf der Baustelle in Berlin

Nach Angaben der Feuerwehr sind teilweise auch der Mobilfunk und das Festnetz von dem Ausfall betroffen. Der Stromausfall hat außerdem Auswirkungen auf den Verkehr: Zahlreiche Ampelanlagen seien außer Betrieb, teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin auf Twitter mit. Bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) kam es zu Unterbrechungen mehrerer Straßenbahn-Linien.

Die Polizei in Berlin teilte mit, sie fahre in dem betroffenen Gebiet verstärkt Streife, "um Sie sicher durch die Nacht zu bringen". Teilweise seien rund 400 Beamte zusätzlich im Einsatz gewesen. Zudem seien vier Fahrzeuge als "stationäre Wachen" nach Köpenick geschickt worden. "Sie werden Ihnen dort als örtliche Ansprechpartner dienen", hieß es von der Polizei. Gegen 23 Uhr teilte sie mit, es gebe derzeit allerdings kein höheres Notrufaufkommen als üblich. "Vielen Dank Berlin für so viel Besonnenheit."

Die Feuerwehr erklärte, sie sei mit etwa 200 Kräften im Einsatz. Am Dienstagnachmittag hätten Patienten aus einer Einrichtung für betreutes Wohnen verlegt werden müssen.

Derzeit ist die @Berliner_Fw mit ca. 200 Kräften der #Berufsfeuerwehr sowie der #FreiwilligenFeuerwehr beim #Stromausfall in #Köpenick und #Lichtenberg im Einsatz. Zusätzlich sind die Hilfsorganisationen mit 80 und das #THW Berlin mit 45 Kräften im Einsatz. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 19. Februar 2019

Am Mittwoch bleiben Schulen und Kindergärten in den betroffenen Ortsteilen geschlossen. Das teilte das Bezirksamt Treptow-Köpenick am Dienstagabend mit. Betroffen seien die Ortsteile Bohnsdorf, Grünau, Köpenick, Müggelheim und Schmöckwitz.