Berliner Hauptbahnhof Dreijähriger büxt mit ICE aus

Schreckmoment für eine Mutter in Berlin: Eine Peruanerin hat am Dienstag ihre vier Kinder am Hauptbahnhof für einen Augenblick unbeaufsichtigt gelassen, als sie an einem Automaten Tickets kaufen wollte. Als sie sich umdrehte, waren alle vier Kinder verschwunden.

Umgehend nachdem die völlig aufgelöste Mutter bemerkte, dass ihre Kinder verschwunden waren, informierte sie die Bundespolizei. Die Beamten konnten nur wenig später zwei Kinder finden, die am Hauptbahnhof orientierungslos umherliefen. Ein drittes Kind wurde kurz darauf an einem anderen Bahnhof aufgespürt. Stunden später tauchte auch das vierte Kind wieder auf. Ein Schaffner bemerkte es in einem Zug, der in Richtung Leipzig unterwegs war.

"Der kleine Junge, der nur Spanisch und Italienisch sprach, verriet keinem seinen Namen und schlief vor lauter Erschöpfung von der aufregenden Reise auf der Dienststelle ein", hieß es. Die Polizei teilte am Dienstag mit, dass die Familie, die in Italien lebt und auf dem Weg nach München war, ihre Reise fortsetzen konnte.