Berlin-Charlottenburg Frau stirbt nach Unfall bei Verfolgungsjagd

Auf der Flucht vor der Polizei haben drei Männer in Berlin einen Unfall gebaut, bei dem eine Frau ums Leben kam und mehrere Menschen verletzt wurden.

Das Trio soll versucht haben, im Stadtteil Charlottenburg Baumaschinen oder Werkzeuge zu stehlen. Polizisten in Zivil verfolgten die Männer daraufhin und stoppten das Fahrzeug am Stuttgarter Platz. Dort wurde ein Ermittler von dem Wagen der drei Männer eingeklemmt und an den Beinen schwer verletzt, sagte Polizeisprecher Winfrid Wenzel.

Schließlich seien die Verdächtigen bei Rot über die Windscheidstraße auf die Kantstraße gefahren. Dort habe ihr Auto zwei Wagen gerammt und dann die Frau erfasst. Augenzeugen berichteten, die junge Frau habe ihr Fahrrad gerade über die Straße schieben wollen.

In #Charlottenburg haben unsere Kolleg. drei Tatverdächtige nach einem Diebstahl festgenommen.



Nach ersten Erkenntnissen flüchteten diese zuvor mit einem Pkw, verletzten dabei einen unserer Kollegen & verursachten einen tödlichen Verkehrsunfall mit einer Radfahrerin.

^tsm pic.twitter.com/FndCuwUFar — Polizei Berlin (@polizeiberlin) 6. Juni 2018

Nach diesem Unfall fuhren die Verdächtigen laut Polizei zunächst noch etwa hundert Meter weiter und beschädigte einen parkenden Wagen. Dann habe der Fahrer gestoppt und versucht, zu Fuß zu fliehen. Er konnte kurz darauf in der nahegelegenen Pestalozzistraße festgenommen werden. Die beiden anderen Verdächtigen seien im Wagen gestellt worden.

#Update

Bei dem Unfall wurden 2 Personen schwer und 4 leicht verletzt.

1 weiter Person verstarb noch an der Unfallstelle. Wir waren mit 60 Kräften im Einsatz. Betroffene Passanten werden durch die Notfallseelsorge @nfskiberlin betreut.Die Est wird der @polizeiberlin übergeben. — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) 6. Juni 2018

Die Feuerwehr war eigenen Angaben zufolge mit 60 Personen im Einsatz. Zwei Menschen seien bei den Vorfällen schwer verletzt worden, vier weitere Menschen leicht. Unter den Verletzten waren neben dem Polizisten und den zwei tatverdächtigen Männern auch Personen, die in den gerammten Fahrzeugen gesessen hatten. Betroffene Passanten wurden von Notfallseelsorgern betreut.