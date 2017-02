Drei Tote bei Brand in Berlin Polizei vermutet Fahrlässigkeit bei Feuer in Saunaklub

Nach dem Brand in einem Berliner Saunaklub mit drei Toten hat die Polizei ihre Ermittlungen zu dem Feuer aufgenommen. "Wir haben Hinweise auf mögliche Fahrlässigkeit als Brandursache", sagte ein Polizeisprecher. Von Brandstiftung gehen die Beamten derzeit nicht aus. Weitere Details wurden nicht bekannt.

Das Feuer war am Sonntagabend im Untergeschoss des Klubs an der Kurfürstenstraße ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte nach eigenen Angaben mit 80 Einsatzkräften an. In dem Klub befanden sich demnach zahlreiche Männer, die weitgehend unbekleidet aus den Räumen flüchteten oder gerettet werden mussten.

In einer abgehängten Zwischendecke des Klubs hatte es laut Feuerwehr gebrannt. Dabei entwickelte sich heftiger Rauch. Die Rettungsarbeiten im Klub "Steam Works" gestalteten sich laut Feuerwehr schwierig, weil der Klub "sehr verwinkelt" sei.

Für drei Männer kam jede Hilfe zu spät. Ein 48-Jähriger wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Die Identität der getöteten Männer ist noch unklar.

Beim Eintreffen der Feuerwehrleute standen bereits etwa 25 Besucher auf der Straße. Diejenigen, sie sich selbst aus der Sauna retten konnten, waren bei Temperaturen um den Gefrierpunkt zumeist nur mit Handtüchern bekleidet. Die Männer kamen in einem Feuerwehrbus unter. Für Bewohner einer Seniorenresidenz in Stockwerken über dem Unglücksort ging der Brand glimpflich aus, das Gebäude musste nicht geräumt werden.