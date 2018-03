Die Abgeordneten der Berliner SPD wollen das Böllern an Silvester in der Innenstadt einschränken. Das besagt ein Antrag, über den die "Bild"-Zeitung und der rbb berichteten. Demnach sollen Böller und Raketen nur noch in bestimmten Bereichen der Hauptstadt gezündet werden dürfen.

"Wir wollen den Leuten nicht die Freude verderben", sagte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Jörg Strödter, der "Bild". "Aber diese kriegsähnlichen Zustände an Silvester kann man nicht so weiterlaufen lassen."

Damit bezog er sich laut rbb auf Vorfälle in der vergangenen Silvesternacht. Feuerwehr und Polizei seien gezielt beschossen worden. Hinzu kämen weit mehr als tausend Polizeieinsätze, Hunderte Brände und viele Schwerverletzte.

Der Grünen-Ageordnete Benedikt Lux hatte die Einschränkung von Feuerwerk in der Hauptstadt bereits zu Jahresbeginn ins Gespräch gebracht. Der "Bild" sagte Lux: "Erlaubsniszonen sind eine denkbare Variante. Man könnte umgekehrt auch Verbotszonen erlassen. Das grundsätzliche Problem ist aber: Wie kann das kontrolliert werden?"

Tausende Tonnen Feinstaub durch Silvesterknallerei

Gefahr für Leib und Leben ist aber nicht der einzige Grund, der gegen die Knallerei zum Jahreswechsel spricht. Das Umweltbundesamt (UBA) warnte im vergangenen Jahr vor extremen Feinstaubbelastungen durch Feuerwerk in der Silvesternacht.

Messungen zeigen demnach, dass in Innenstädten in der Stunde nach Mitternacht Extremwerte von mehr als 1000 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft erreicht werden können. Als Grenzwert in der EU gilt ein Tagesdurchschnittswert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter, er darf laut Vorschrift nur an 35 Tagen im Jahr überschritten werden.

Jährlich würden an Silvester in Deutschland fast 5000 Tonnen Feinstaub der Größe PM10 beim Abbrennen von Feuerwerk freigesetzt, schrieb das UBA damals in einer Broschüre: "Diese Menge entspricht in etwa 17 Prozent der jährlich im Straßenverkehr angegebenen Feinstaubmenge."

Im größeren Zusammenhang allerdings klingt es weniger dramatisch: In Deutschland setzen Tätigkeiten des Menschen rund 220.000 Tonnen PM10-Feinstaub pro Jahr frei. Der Anteil des Silvesterfeinstaubs beträgt also nur rund zwei Prozent.

Böllerverbote in Deutschland und Europa

Dass Raketen und Böller gar nicht oder nur eingeschränkt gezündet werden dürfen, ist in Deutschland und Europa keine Seltenheit. So ist es zum Beispiel in Wien, Paris und Rom nicht gestattet, privat Feuerwerkskörper zu zünden.

In Deutschland gilt das Verbot unter anderem in Rothenburg ob der Tauber, der Innenstadt von Düsseldorf, Bremen, Göttingen und Quedlinburg. Grund für die Verbote sind die historischen Stadtkerne mit eng stehenden Häusern.