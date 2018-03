Immer weniger Beerdigungsfeiern Wie traurig es ist, wenn niemand mehr trauert

Zum Autor Johann Hinrich Claussen ist Theologe und Kulturbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland

Es ist ein stiller, aber kräftiger Trend: Immer mehr Verstorbene werden ohne einen Abschied bestattet. Auch wenn es schwierig ist, genaue Zahlen zu ermitteln, lässt sich diese Entwicklung nicht mehr übersehen. Seriöse Branchenkenner gehen davon aus, dass es in Hamburg für etwa 51 Prozent aller Toten keinen Ritus, kein Wort, keine Musik, keine Feier gibt. Hört man sich bei Bestattern, Pfarrern, Rednern und Friedhofsverwaltern in Berlin um, ergibt sich ein ähnliches Bild. Auf dem Land und in Kleinstädten mag es noch anders sein, aber in deutschen Großstädten wird anscheinend fast die Mehrheit der Toten sang- und klanglos weggeschafft. Zwar wird in den Medien regelmäßig über den Wandel der Begräbnisformen berichtet: Über den Trend zu mehr Urnenbeisetzungen, anonymen Gräbern, Bestattungen in Wäldern und im Meer oder das bloße Verstreuen der Asche wie in den Niederlanden. Doch darüber, dass vorher bei sehr vielen Menschen einfach nichts mehr geschieht, ist wenig zu hören. Dabei ist dies für die Toten selbst, ihre Angehörigen und Freunde - ja, für die Gesellschaft eine bedrängende Frage: Stirbt der Tod aus in Deutschland?

Wo es keine Statistiken gibt, ist es schwer, exakte Gründe zu benennen. Doch spricht viel dafür, dass vor allem vier Gruppen zu diesem Trend beitragen. Da sind zunächst die Sozialbestattungen: Der Verstorbene war mittellos, seine Angehörigen sind es ebenfalls oder entziehen sich ihrer Bestattungspflicht - nun müssten die Kommunen einspringen. Aber viele haben diesen Posten aus ihren Sozialetats gestrichen. Dann bleibt nur noch der "stille Abtrag".

