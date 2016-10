Betrunkene beim Pferderennen in Melbourne Die feine australische Art

Der Melbourne Cup ist in Australien beliebt wie in Deutschland ein WM-Spiel der Fußball-Nationalelf. Das weltweit höchstdotierte Galopprennen findet stets am 1. November statt, viele Menschen nehmen frei und veranstalten private Cup-Parties.

An der Rennstrecke am berühmten Flemington Race Course hatten sich auch diesmal gut 100.000 Zuschauer eingefunden, die Damen meist in Kleidern und mit schicken Hüten, die Herren in edlen Anzügen. Ein Fest eben, bei dem allerdings nicht jeder am Ende noch die Etikette wahren konnte.

Die Hemmungen fallen

Die Polizei teilte mit, die weit überwiegende Zahl der Besucher habe sich benommen, so berichtet es die australische "Herald Sun". Einige Galoppfans aber tanzten aus der Reihe - und ließen nach offenbar übermäßigem Alkoholgenuss ihre Hemmungen fallen.

Bilder von Fotografen zeigen, wie sich Zuschauerinnen nach Ende des Rennens lachend auf dem Rasen räkeln, während ihre Kleider längst gehörig verrutscht ist. Auf einem anderen Bild kapert ein Pärchen ins lasziver Pose eine Mülltonne. Dass solche Bilder durchaus ästhetischen Ansprüchen genügen können, hatte an Silvester eine Aufnahme aus dem nordenglischen Manchester bewiesen.

Gewonnen hat das Rennen übrigens ein deutsches Pferd: Wallach Almandin. Sein australischer Besitzer kassierte dafür umgerechnet 2,5 Millionen Euro.