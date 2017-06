Bewusstloser Fernfahrer Helfer stoppen schlingernden Laster auf der Autobahn

Auf der Autobahn 9 in Bayern haben zwei Männer einen ohnmächtigen Lastwagenfahrer angehalten. Der Fahrer stand vermutlich unter Drogen.

Der 46-Jährige war auf der Autobahn in der Nähe von Hof unterwegs, als er ohnmächtig wurde. In der Folge schlingerte sein Lkw über die Fahrbahn, überquerte alle Fahrstreifen und knallte mehrmals gegen die Leitplanken. Der Laster fuhr bei der Irrfahrt nur mit langsamer Geschwindigkeit. Über einen Kilometer sei der Bewusstlose so unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit.

Ein anderer Lkw-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig. Der 27-Jährige steuerte seinen Laster links neben den schlingernden Lkw und verhinderte so ein erneutes Überqueren der Fahrbahn. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer fuhr mit seinem Auto ein Stück voraus, hielt an und lief den beiden Lastern entgegen. Laut Polizeiangaben hätten die beiden Helfer dann die Scheibe des Lkw eingeschlagen und den Laster so endgültig gestoppt.

Nach ihrer Rettungsaktion leisteten die beiden Männer noch Erste Hilfe bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 46-Jährige kam noch auf der Autobahn wieder zu sich und wurde ins Krankenhaus gebracht. Ein Test ergab, dass der Fahrer vermutlich unter Drogen gestanden hatte. Ein Richter ordnete deshalb eine Blutentnahme an. Seinen Führerschein musste der Lkw-Fahrer ebenfalls abgeben, der Schaden seiner Irrfahrt liegt laut Polizei bei rund 75.000 Euro.