Rettungslied für Rentnerklub "All the Bowling Ladies"

Seit Jahrzehnten bietet der Chadstone Bowls Club für viele Einwohner der australischen Gemeinde Stonnington in Melbourne eine Freizeitmöglichkeit. Nun soll der Bowlingklub einer neuen Stadionarena weichen. Einige Vereinsmitglieder wollen das nicht einfach so hinnehmen und wehren sich gegen die Pläne der Stadt.

Drei ältere Bowlingspielerinnen haben auf Facebook ein Protestlied veröffentlicht und damit einen Internethit gelandet. Inspiriert wurden die Frauen zwischen 72 und 82 Jahren dabei von der US-Sängerin Beyoncé und ihrem Hit "Single Ladies".

Mit dem Video, in dem die Rentnerinnen ihre blau-weißen Bowling-Outfits tragen, wollten sie sich eigentlich nur an die Gemeinde wenden und auf ihr Anliegen aufmerksam machen - mittlerweile hat ihre Version "All the Bowling Ladies" mehr als eine Millionen Klicks gesammelt. Im Video singen die Rentnerinnen etwa: "Wir lieben unseren Klub, wir hatten genug!"

Die Produzentin des Videos ist überwältigt von der positiven Resonanz aus der ganzen Welt. Das könne im Gespräch mit der Gemeinde nur helfen. Dass ausgerechnet ein Beyoncé-Lied die Vorlage sein musste, ist für sie logisch: "Wir lieben Beyoncé! Sie ist frech und jeder, der in diesen High Heels tanzen kann, ist legendär."