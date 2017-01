Entschärfung in Hamburg Bauarbeiter finden zerbrochene Weltkriegsbombe

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg hat in Hamburg zu Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr geführt. Die ursprünglich 1000 Pfund schwere Fliegerbombe sei zerbrochen, und der chemische Langzeitzünder müsse entfernt werden, sagte ein Polizeisprecher.

Menschen im Umkreis von 300 Metern um den Fundort müssen den Angaben zufolge ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Bombe enthalte noch etwa 250 Kilogramm Sprengstoff.

#HHBombe Im äusseren 500m- Kreis luftschutzmäßiges Verhalten angeordnet.

Im Gebäude und auf der Gefahr abgewandten Seite aufhalten#Hamburg pic.twitter.com/kNH2OyO5y2 — Feuerwehr Hamburg (@FeuerwehrHH) 10. Januar 2017

Der Fundort liegt im durch Bürogebäude geprägten Stadtteil Hammerbrook. "Viele werden heute früher Feierabend machen müssen", sagte der Sprecher. "Bei dem chemischen Zünder ist Eile geboten."

Für die Betroffenen stünden unter anderem Schulgebäude als Ausweichquartiere bereit. Auch die Straßen in der der Umgebung sind überlastet. "Es ist überall voll." Außer den Beschäftigten in den Bürogebäuden sind laut Feuerwehr etwa 300 Anwohner von der Räumung betroffen. Die Bombe soll noch am Abend entschärft werden.