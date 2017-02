Hass gegen Amtsträger "Wenne Angst hast, darfse nich Politiker werden"

Als ihr Heilsbringer den Saal betritt, erheben sich die Genossen. Frenetische Rufe, dichtes Gedränge, minutenlanger Applaus. Langsam schiebt sich der Umjubelte durch die Menge, kritzelt einem Fan "Für Lars" auf sein Porträtfoto, schreitet schließlich zum Rednerpult. Die Leute wedeln mit "Schulz jetzt"-Plakaten und "Martin kann Kanzler"-Pappschildern. Martin Schulz lächelt gönnerhaft. Und genießt.

Der Mann, um den es eigentlich an diesem Montagabend im "TextilWerk Bocholt" gehen sollte, sitzt in der ersten Reihe und klatscht: Thomas Purwin. Im vergangenen Jahr hatte SPD-Chef Sigmar Gabriel ihm einen Besuch versprochen, sein Nachfolger übernahm das Versprechen und lässt sich nun von den Sozialdemokraten in der westfälischen Stadt feiern - ausgerechnet an jenem Tag, an dem die Partei erstmals seit Jahren in einer Umfrage wieder stärkste Kraft im Land ist.

Der Besuch bei Genosse Purwin war als Zeichen der Solidarität gedacht: Wegen Morddrohungen von Rechtsextremen hatte Bocholts SPD-Chef Purwin erst einen Parteitag abgesagt und dann sein Ehrenamt niedergelegt. Er ist nicht das einzige Opfer solcher Anfeindungen, sein Rücktritt wirft allerdings eine wichtige Frage auf: Können die Gegner der freien Gesellschaft sie im Schutz der Anonymität aushöhlen?

Die erste Hassmail erhielt Purwin im Oktober. An einem Sonntag schrieb ein Unbekannter (Absender: "adolf.hitler") dem Standesbeamten, man werde ihm auf dem Heimweg vom anstehenden Parteitag "den verfickten Judenschädel einschlagen". Purwin sagte die Versammlung ab, doch die Hassmail-Flut gegen ihn und andere Lokalpolitiker ebbte nicht ab.

"Ihr Ratsjuden seid das letzte Pack auf diesem Planeten und alle Bocholter wären froh diesen Krebs der Stadt endlich loszuwerden."

"Solte ich sie mal auf offener Straße sehen würde ich keine Sekunde zögern ihnen ein Messer in den Hals zu rammen. Sieg HEIL."

"Deutschland braucht terroranschlag bis die eliten vom volk gehängt werden."

Anfang Dezember richtete sich eine solche Nachricht erstmals gegen Purwins Frau und seine Tochter. Der 35-Jährige erklärte noch am selben Tag seinen Rücktritt als Parteichef.

Bocholt, das sind laut offiziellen Angaben 74.490 Einwohner und 56 Sportvereine, es gibt 350 Einzelhändler sowie 216 Kilometer Radwege, die Arbeitslosenquote liegt bei 4,3 und der Ausländeranteil bei 7,86 Prozent, im Ort leben 760 Flüchtlinge. Bocholt, das ist pure Durchschnittlichkeit, alles hier scheint normal zu sein, unauffällig, prototypisch.

Wie kommt so viel Hass in solch eine Stadt, und was macht er mit den Menschen, die dort leben?

Am Abend vor Martin Schulz' umjubeltem Auftritt in Bocholt sind die Hassmails Thema in der Kneipe "Zum Fässchen". Der Wirt, ein Deutschtürke mit kurdischen Wurzeln und westfälischem Dialekt, der sich "Apo" nennen lässt, diskutiert mit einer Stammkundin über Purwins Rücktritt.

"Der muss weitermachen, weil er den Typen sonst datt gibt, watt die wollen!"

"Ja, Apo, aber die ham seine Familie bedroht."

"Dann is datt halt so."

"Ich hätt auch Angst."

"Wenne Angst hast, darfse nich Politiker werden."

Aus einem Flachbildfernseher scheppern Schlager, es riecht nach warmem Pils und kaltem Rauch, da gesellt sich ein Dritter dazu: "Datt is doch nur Werbung für die SPD", sagt der Mann, der sich Pasquale nennt. "Ich find datt gut, ganz ehrlich, die haben's doch verdient." Seine These: Purwins Rücktritt sei eine PR-Nummer für anstehenden Wahlen. Dazu fällt dann sogar Apo nichts mehr ein.

Seit Jahren tun sich Neonazis in der Stadt um, offen in Erscheinung treten sie jedoch fast nie: Die rechte Kameradschaft "Walter Spangenberg" etwa war in Bocholt aktiv, bis sie 2012 verboten wurde und die Polizei Wohnungen durchsuchte. Was die mutmaßlichen Rechtsextremisten heute machen, ist nicht bekannt.

Im April 2015 schossen vor einem Flüchtlingsheim 30 Raketen aus einer Feuerwerksbatterie, die mit Hakenkreuzen und Texten wie "88 SS" beschriftet waren. Der oder die Täter wurden nie gefasst.

Und dann ist da noch die Geschichte von Rainer und Bärbel Sauer.

SPIEGEL ONLINE Ehepaar Sauer

Rainer Sauer sitzt in einem zitronengelben Sessel in seinem Wohnzimmer und durchblättert einen Schnellhefter. Jahrelang hat er protokolliert und abgeheftet, wie Rechte ihn, seine Frau und die gemeinsame Tochter schikaniert haben. "Ah, da steht es ja", sagt der Lokalpolitiker und trägt vor: die nächtlichen Schüssen vor dem Schlafzimmerfenster, die SS-Runen auf dem Garagentor, die Mordaufrufe im Internet, "Hoffentlich putzt einer den fetten Drecksack weg".

Einmal, sagt Bärbel Sauer, seien sie ihren Gegnern persönlich begegnet: Auf dem Heimweg musste das Ehepaar demnach an einer roten Ampel anhalten, da stand plötzlich ein Männertrupp um den Wagen. "Ich dachte, die schlagen jetzt die Scheiben ein", sagt die 59-Jährige", "da hatte ich richtig Angst." Die Ampel wechselte auf Grün, die Sauers brausten davon - gerade noch rechtzeitig, da sind sich beide sicher.

So sehr die rechte Szene auch aus der Anonymität heraus agiert: Bocholt ist klein. Sauer und seine Frau vermuten, dass sich der oder die Täter relativ leicht eingrenzen lassen.

Die beiden gelten als Kenner der lokalen Neonazi-Szene, engagieren sich seit Jahren gegen Rechtsextremisten. Sie sitzt für die "Soziale Liste" im Stadtrat, er ist Vorsitzender der linken Partei, gemeinsam haben sie Demos und Projekte gegen Rechts organisiert. Der 60-Jährige Gewerkschaftssekretär kommt kaum zum Atmen, wenn er über seine Erfahrungen mit Neonazis spricht:

Die Sauers hielten durch, nach drei Jahren gaben die Rechten auf. Verschwunden ist die Szene aber nicht, das bekommen Menschen wie Karsten Tersteegen fast täglich zu spüren. "Die Hassmails kommen nach wie vor", sagt der Sprecher der Stadt, "wir leiten sie dann an die Behörden weiter." Die meisten Nachrichten erreichten ihn über die zentrale Mailadresse der Stadtverwaltung, persönlich beschimpft würden vor allem der Bürgermeister und sein Kämmerer. Es geht laut Polizei um Hunderte Hassnachrichten, das Büro des Bürgermeisters und Sitzungen des Stadtrats werden inzwischen von einem Sicherheitsdienst bewacht.

Nicht nur Bocholt hat ein Problem mit Hasskriminalität, sondern das ganze Land - und zwar, das zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik, vor allem von rechts. Seit 2010 ist die Zahl solcher Straftaten von knapp 3800 auf fast 10.400 pro Jahr gestiegen, bei einem Anteil rechtsmotivierter Taten von nahezu 91 Prozent. In Nordrhein-Westfalen, so heißt es in einem Bericht von Innenminister Ralf Jäger, werden Mandatsträger noch häufiger attackiert als im Rest der Republik - "mit Beleidigungen, Bedrohungen, übler Nachrede und in Einzelfällen auch mit der Androhung von Gewalttaten".

Im Kreis Borken, dessen größte Stadt Bocholt ist, stieg das Ausmaß der Hasskriminalität binnen einem Jahr von 52 auf 62 Einzelfälle, wie die Polizei auf Anfrage der Grünen-Kreistagsfraktion im November mitteilte. Bis 2015 handelte es sich demnach meistens nicht um gezielte Angriffe auf bestimmte Personen, sondern etwa um das Zeigen des "Hitler-Grußes", Hakenkreuz-Schmierereien oder Volksverhetzung. Das ist seit den Hassmails anders - doch die Polizei kann auch nach mehr als einem Jahr keinen Ermittlungserfolg vorweisen.

Der Staatsschutz, unterstützt von IT-Experten, Staatsanwaltschaft und Landeskriminalamt, weiß nicht einmal, nach wie vielen Tätern er sucht. Der Absender einer solchen Hassmail lässt sich nach Angaben der Ermittler mit technischen Mitteln kaum zurückverfolgen, weil der oder die Täter mithilfe des Tor-Netzwerks die eigene Identität im sogenannten Darknet verbergen. Roland Vorholt von der Polizei in Münster sagt: "Es nervt einfach."

Rainer und Bärbel Sauer hatten eine Idee, wie man die anonymen Pöbler erwischen könnte: Im Dezember schlugen sie im Stadtrat vor, für Hinweise auf den oder die Täter 3000 Euro auszuloben - vergeblich: 43 von 44 Abgeordneten lehnten den Plan ab. Bürgermeister Peter Nebelo zeigte sich überzeugt, dass der Täter "abartig veranlagt" sei, keine "normalen sozialen Kontakte" pflege - und daher wohl auch niemanden kenne, der ihn verraten könnte. Wohlgemerkt: ohne zu wissen, wer der Täter ist.

Nehmen die Bocholter das Thema auf die leichte Schulter?

In der Stadt jedenfalls hält sich die Sorge offenbar in Grenzen; die Schlagzeilen und empörten Reaktionen im ganzen Land haben viele nicht einmal mitbekommen. "Ist mir egal", sagt die Metzgerin im Geschäft für Wurstspezialitäten aus Schlesien. "Was soll man schon machen?", sagt der Verkäufer im Imbiss Tas Firin. "Hab ich nicht mitbekommen", sagt die Kassiererin im Lebensmittelladen Mergimi - und eine Kundin fügt hinzu: "Wir sind nicht so für die SPD, deshalb ist uns das egal."

Wer sich in Bocholt umhört, könnte meinen: Die größte Gefahr für die Demokratie geht nicht von ihren Feinden aus - sondern von der Gleichgültigkeit derjenigen, die sie verteidigen könnten.

Attacken und Hass gegen Lokalpolitiker Markus Nierth (parteilos), Bürgermeister von Tröglitz, Sachsen-Anhalt: Die Flüchtlingskrise ist noch nicht Thema in allen Zeitungen und Talkshows, als Nierth sich 2014 für Schutzsuchende einsetzt. Im kleinen Tröglitz sollen 40 Asylbewerber untergebracht werden, er unterstützt das Vorhaben. Daraufhin kündigt die rechtsextreme NPD Anfang 2015 eine Kundgebung an, die direkt vor Nierths Haus enden soll. Der Lokalpolitiker bangt um die Sicherheit seiner Familie, im März tritt er zurück, vier Wochen später brennt das geplante Flüchtlingsheim. Im Herbst 2016 zieht er in einem Buch Bilanz: "Man kann nicht, wie es sich viele im Ort vielleicht wünschen, einfach schweigen und so lassen", schreibt er. "Damit es richtig heil werden kann, damit kein fauler, sondern echter Friede entsteht im Ort." Erich Pipa (SPD), Landrat im Main-Kinzig-Kreis, Hessen: "Das Boot ist nicht voll", sagt Pipa im Juli 2015, als er die geplante Erweiterung eines Flüchtlingswohnheims vorstellt. Wenig später erhält der Landrat Hass- und Drohmails, im Herbst landet dann ein neunzeiliger Brief auf seinem Schreibtisch: Jemand könne den 67-Jährigen "aus dem Weg räumen", heißt es darin - die Gelegenheit sei am kommenden Sonntag "günstig", wenn der Lokalpolitiker die Breitensportveranstaltung "Kinzig total" eröffne. "Ich werde mein Verhalten nicht ändern und weiter unters Volk gehen", kündigt Pipa an. Doch die Flut der Drohbriefe ebbt nicht ab. Im Juni 2016 erklärt er schließlich, bei der Landratswahl im Jahr 2017 nicht mehr anzutreten: "Ich mach den Zirkus nicht mehr mit." Karen Larisch (Die Linke), Abgeordnete aus Güstrow, Mecklenburg-Vorpommern: Monatelang erträgt sie 2015 und 2016 die Attacken von Rechten im mecklenburgischen Güstrow. Den Buttersäure-Anschlag auf ihre Wohnung, die Hakenkreuze an der Wand, die Hassbotschaften im Internet. Mal schreiben Unbekannte, es sei angebracht, dass die Sozialarbeiterin von einer Gruppe "Testosteron geladener Neger beglückt" werde. Mal erhält Larisch die Aufforderung, sich "einen Kanister Sprit und ein Einwegfeuerzeug" zu besorgen - und "gut isses". Die Politikerin lässt sich nicht einschüchtern, macht weiter. Seit vergangenem Herbst sitzt sie im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern. Joachim Kebschull (Oersdorfer Wählervereinigung), Bürgermeister von Oersdorf, Schleswig-Holstein: Als Kebschull angegriffen wird, ist er gerade auf dem Weg zur Sitzung des Bauausschusses. Auf der Tagesordnung steht ein umstrittenes Projekt: Die Gemeinde will ein Gebäude im Dorfzentrum sanieren und Wohnungen darin einrichten - für Senioren oder Familien, vielleicht auch für Flüchtlinge. Das begrüßt auch Bürgermeister Kebschull, und deshalb wird er an diesem Septembertag 2016 wohl auch mit einem Kantholz niedergeschlagen. Zuvor hatte Kebschull wiederholt Drohbriefe erhalten: "Wer nicht hören will, muss fühlen" soll darin gestanden haben. Kebschull verbringt einige Tage im Krankenhaus und entscheidet sich dann, trotzdem Bürgermeister zu bleiben. Michael Richter (Die Linke), Fraktionsvorsitzender im Stadtrat von Freital, Sachsen: Seit Wochen machen die Proteste gegen ein Flüchtlingsheim in Freital bei Dresden Schlagzeilen, als Richter zur Zielscheibe wird. Ende Juli 2015 werfen Unbekannte illegale Pyrotechnik in das Auto des sächsischen Linken-Politikers - glücklicherweise sitzt niemand im Wagen, als der Böller detoniert. Richter engagiert sich daraufhin weiterhin für Flüchtlinge, obwohl auch die Schaufensterscheibe des Büros seiner Partei mehrfach eingeworfen wird. Inzwischen sitzen die mutmaßlichen Täter in Haft, sie sollen sich wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung vor Gericht verantworten. Und Michael Richter sitzt noch immer im Stadtrat in Freital. Klaus-Peter Hanke (parteilos), Oberbürgermeister in Pirna, Sachsen: Ende März 2015 ging es los. An einem Mittwochabend sperrten mutmaßliche Rechtsextremisten in Pirna das Hoftor am Privatgrundstück von Hanke ab. Zugleich beleidigten anonyme Anrufer den Oberbürgermeister der sächsischen Kreisstadt und seine Familie als "Schweine". Hanke erklärte, die Aktionen seien "der eindeutige Versuch der Einschüchterung" gewesen, die Täter hätten mit dem Eindringen in seine Privatsphäre "eine klare Grenze überschritten". Hintergrund der Anfeindungen soll Hankes politisches Engagement für Asylbewerber sein. Wenige Tage nach Bekanntwerden des Falls teilte der parteilose Politiker mit, er wolle auch weiterhin Flüchtlinge in seiner Stadt unterbringen und lasse sich nicht einschüchtern. Hanke ist nach wie vor Oberbürgermeister von Pirna. Peter Nebelo (SPD), Bürgermeister von Bocholt, Nordrhein-Westfalen: Im Herbst 2015 trudeln die ersten Hassmails auf den Servern seiner Stadtverwaltung ein, am 10. Dezember 2015 meldet sich Nebelo erstmals bei der Polizei deswegen. Unbekannte beschimpfen den SPD-Politiker in Dutzenden Mails als "Judengesicht", "Hurensohn", "Pisser" - und schwadronieren darüber, die gesamte Stadtverwaltung müsse "vergast werden". Nebelo entscheidet sich schließlich, standhaft zu bleiben - und zu den Hassmails nicht mehr Stellung zu nehmen. Das, so lässt er seinen Sprecher ausrichten, könnte die Ermittlungen der Polizei behindern. Thomas Purwin (SPD), Standesbeamter und Ortsparteichef in Bocholt, Nordrhein-Westfalen: Auch Purwin erhält im Herbst 2015 die ersten Hassmails. Der Standesbeamte reagiert anders als Bürgermeister Nebelo - und geht an die Öffentlichkeit. Er spricht mit Fernsehsendern, Zeitungen, Nachrichtenagenturen - doch die Menge der Hassmails nimmt nicht ab. Anfang Oktober sagt der SPD-Ortschef aus Angst vor Übergriffen den Parteitag in Bocholt ab, im Dezember hält er es auch persönlich nicht mehr aus: Erstmals erhält er Drohungen gegen seine Frau und die kleine Tochter, Purwin tritt sofort vom Amt des Vorsitzenden der Bocholter Sozialdemokraten zurück.

Längst sind auch Experten alarmiert: Der Städte- und Gemeindebund fordert einen Straftatbestand für "Politikerstalking", Juristen plädieren dafür, die "Nachstellung gegenüber Amts- und Mandatsträger" zu ahnden. Der Vorschlag, Paragraph 238 des Strafgesetzbuches entsprechend zu erweitern, liegt nun im Justizministerium von Heiko Maas.

Thomas Purwin hat den Hass hinter sich gelassen. Bei seinem vorerst letzten Auftritt auf einer Parteitagsbühne nimmt er ein paar Abschiedsgeschenke von seinen Genossen entgegen, dann geht er noch einmal ans Rednerpult. "Jeder einzelne muss aufpassen, was mit dem Ehrenamt und unserer Demokratie passiert", sagt er, "wir dürfen als Gesellschaft nicht schweigen!"

Die Genossen klatschen. Für Martin Schulz applaudieren sie wenig später dreimal so laut.