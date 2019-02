Bochum Patient bedroht Team in Krankentransporter

Bei einem Krankentransport in Bochum hat ein Mann zwei Mitarbeiter bedroht. Zunächst hatte es den Verdacht gegeben, der 48-Jährige habe eine Waffe bei sich gehabt. Das bestätigte sich laut Polizei jedoch nicht.

Das Team aus dem Krankentransporter konnte der Polizei zufolge das Fahrzeug verlassen. Der Tatverdächtige aus Sprockhövel sei in dem Transporter geblieben.

Die Polizei sperrte den Bereich um das Fahrzeug ab. Der Mann sei daraufhin ausgestiegen und habe sich festnehmen lassen.

Der Krankentransport hatte den Mann in Hattingen abgeholt und sollte ihn in ein Krankenhaus in Bochum bringen.