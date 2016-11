kurz&krass Zehn Monate altes Baby fährt alleine Zug

Ein zehn Monate altes Baby ist unfreiwillig alleine im Zug zum Bochumer Hauptbahnhof gefahren. Im Stadtteil Wattenscheid hatten sich die Türen des Zugs zu schnell geschlossen.

Die Mutter war in Wattenscheid aus einem Regionalexpress ausgestiegen und wollte nach ihrem Gepäck auch den Kinderwagen mit dem Jungen aus dem Zug heben. Doch dann schlossen sich die Türen, wie die Polizei mitteilte.

Bahnmitarbeiter bemerkten das Missgeschick und informierten die Bundespolizei. Die Beamten nahmen das Kind dann am Hauptbahnhof Bochum in Empfang. Während der kurzen Zugfahrt hatten sich drei junge Männer aus Guinea, die derzeit einen Deutschkurs im Ruhrgebiet absolvieren, um den jungen Bahnreisenden gekümmert.

In der Polizeiwache am Bochumer Hauptbahnhof konnte die 21-jährige Mutter ihren Sohn dann wieder in die Arme schließen. Der Kleine hatte offensichtlich während der Zugfahrt friedlich geschlafen.