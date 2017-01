US-Amerikanerin strandet in Bogotá Zwei Monate im Terminal

Sie schreibt Tagebuch, wandert durch die Hallen und wacht jeden Morgen um 5 Uhr auf, wenn ihr die Sitze im Terminal zu unbequem werden. Ab und zu, wenn sie gerade genügend Geld zusammenbekommen hat, geht sie in ein Hotel in der Nähe des Flughafens, duscht und macht ihre Wäsche. So verbrachte Tanya Lewis mehr als zwei Monate auf dem Internationalen Flughafen von Bogotá.

Im Oktober war die 46-jährige US-Amerikanerin aus Louisiana in der kolumbianischen Hauptstadt gestrandet. Jetzt wurde sie festgenommen und in Handschellen in die US-Botschaft gebracht, wie die "Washington Post" berichtet. Auf sie wartet die Abschiebung in ihre Heimat.

Ihr Aufenthalt in dem Flughafen erinnert an den Kinofilm "Terminal" mit Tom Hanks. Doch anders als Lewis durfte die Filmfigur Viktor Navorski den New Yorker JFK-Airport nicht verlassen, weil ihm eine Einreisegenehmigung für die USA fehlte. Dieses Problem hatte Lewis nicht. Offiziell ist noch unklar, warum sie in Kolumbien hängen blieb - doch Medien vor Ort hat sie in Interviews ihre Geschichte erzählt.

2012 habe sie die Vereinigten Staaten verlassen, sagte die zierliche Frau etwa dem "El Espectador". Sie habe "juristischen Schwierigkeiten" entkommen wollen, die Anschuldigungen seien aber falsch. Lewis ist nach eigenen Angaben durch Kanada und Großbritannien gereist, bevor sie im vergangenen Jahr in Ecuador landete und ihr dann in Cali in Südkolumbien das Geld ausging. Freundliche Reisende hätten ihr dann einen Flug nach Bogotá am 25. Oktober bezahlt. Seitdem lebt sie in Lounges und Gängen des Internationalen Flughafens El Dorado.

Empanada und Kaffee für die Gestrandete

Immer wieder stranden auf Flughäfen Heimat- und Obdachlose, Verwirrte und Verirrte. Der Film "Terminal" etwa beruht auf der Geschichte des Iraners Merhan Karimi Nasseri, der 18 Jahre lang ohne Papiere im Airport Paris Charles de Gaulle lebte. Erst im Juli 2006 verließ er die Flughafenhallen und kam in ein Krankenhaus.

Und der Deutsche Heinz Müller strandete 2009 für 13 Tage am Flughafen Viracopos im Nordwesten von São Paulo in Brasilien. Auf der Suche nach seiner großen Liebe "Josiane" ging dem damals 46-jährigen pensionierten Piloten das Geld aus - am Ende wurde er in die Psychiatrie gebracht. Davor ging der Fall "Bettina" durch die Medien - die Frau und ihr Kater Mumus lebten jahrelang immer wieder auf dem Flughafen von Palma de Mallorca. Nach eigenen Angaben seien ihre Papiere gestohlen worden, Jobs konnte sie nicht finden.

Die US-Amerikanerin Tanya Lewis konnte - so wie viele der Gestrandeten - nur mithilfe von Spenden ausharren. "Ich kann es mir nicht erlauben, jeden Tag zu essen", sagte sie vor ihrer Verhaftung der "Citynocias". "Aber mancher Englisch sprechende Reisende gab mir Geld oder Essen."

Auch Reinigungskräfte und andere Flughafenangestellte spendeten ihr Empanadas oder andere Snacks. "Es war hart, sie dort jeden Tag und Nacht in diesen Stühlen zu sehen", sagte zum Beispiel Diana Fernandes zu "El Tiempo". "Jeden Morgen, wenn ich zur Arbeit ging, habe ich ihr einen Kaffee gekauft, damit sie mit einem heißen Getränk aufwachen konnte."

Die US-Botschaft kommentiert den Fall laut der "Washington Post" nicht. Generell aber, teilte sie mit, biete sie gestrandeten Landsleuten Nothilfe wie einen Rückflug in die Heimat an. Die Einwanderungsbehörde Kolumbiens gibt als Grund für Lewis' Abschiebung an, die Amerikanerin habe keine gültige Einreisegenehmigung gehabt.