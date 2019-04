Wie ein rosarotes Dach ragen die Zweige derzeit über einige Straßen der Altstadt: In Bonn haben Japanische Nelkenkirschen am Wochenende wieder zahlreiche Besucher angelockt. Deren Blüte ist in den sozialen Medien ein beliebtes Fotomotiv - so sehr, dass es mitunter zu Konflikten mit anderen Verkehrsteilnehmern kommt.

Für Autofahrer gibt es zwar bereits ein Warnschild: "Kirschblüten-Fotografen - Bitte Schritt fahren". Doch dass Dutzende staunenede Menschen samt gezückter Handy-Kameras auf der Straße stehen, ist für manche offenbar dennoch schwer zu ertragen.

Vergangenes Jahr hatten Unbekannte sogar gedroht, 7000 Kupfernägel in die Bäume zu schlagen, sollte der Fotowahnsinn nicht gestoppt werden. Kupfernägel gelten als schädlich für Bäume. Die Polizei untersuchte den Vorfall damals wegen des Verdachts auf Nötigung.

Auch 2019 müssen die Blütenhasser wieder Geduld aufbringen: Bis zu zwei Wochen könnte das rosarote Spektakel laut Stadtverwaltung noch andauern.