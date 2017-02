Til Schweigers Opel-"Manta" kommt ins Museum Boah ey!

Der B-"Manta" aus dem Kinokultfilm "Manta, Manta" wird künftig im Haus der Geschichte in Bonn ausgestellt. Das Auto, mit dem Til Schweiger alias Bertie 1991 sein Kinodebüt feierte, ist in dem Museum eingetroffen - Fuchsschwanz inklusive.

Das bunte Fahrzeug soll dort in der neuen Ausstellung "Geliebt - Gebraucht - Gehasst. Die Deutschen und ihre Autos" zu sehen sein, die das Haus ab 10. März zeigt. Der von vielen als prollig verschmähte Film-Opel dient als Beispiel, wie Automarken und die Ausstattung von Autos als Spiegel sozialer Milieus gedeutet werden können.

Der quietschbunte Opel in grellen Farben und mit dicken Felgen war Dreh- und Angelpunkt in der Actionkomödie, in der Tina Ruland als Uschi die weibliche Hauptrolle spielte. Auf der Motorhaube prangt ein Autogramm von Til Schweiger.

Die Auto-Ausstellung soll laut Westdeutschem Rundfunk rund 800 Exponate umfassen: Fahrzeuge, Plakate, Medienstationen und Dokumente. Der "Manta" sei dem Museum von einem Sammler zur Verfügung gestellt worden, berichtete der Sender.