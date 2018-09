In Bottrop sind sechs Menschen aus einem in etwa 70 Metern Höhe baumelnden Korb eines verunglückten Heißluftballons gerettet worden. Höhenretter der Feuerwehr befreiten die Insassen am Sonntagabend nach und nach und seilten sie ab. Die Rettungsaktion war besonders heikel, weil sich der Ballon an der Spitze eines Strommasts verfangen hatte.

Alle Personen seien wohlbehalten unten angekommen, aber vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Der sechste und letzte Insasse kam erst gegen 23.20 Uhr am Boden an - mehr als fünf Stunden hatte er in dem verunglückten Korb ausharren müssen. Bei den Insassen handelte es sich der zufolge um mehrere junge Erwachsene und die Ballon-Crew.

Die letzte Person konnte ebenfalls gerettet werden. #Heißluftballon #EinsatzfuerBottrop — Feuerwehr Bottrop (@Feuerwehr_BOT) 30. September 2018

Der Heißluftballon hatte sich am frühen Sonntagabend in den Leitungen verheddert, der Korb baumelte an der Spitze eines Strommasts in rund 70 Metern Höhe. Höhenretter kletterten in dem Mast hinauf und sicherten zuerst den Korb, damit er nicht abstürzen konnte. Dann wurden die Insassen abgeseilt.

DPA Höhenretter der Feuerwehr am Heißluftballon

Nur der Ballon, nicht der Korb selbst, kam mit den Leitungen in Berührung. Die Ballonhülle sei nicht stromleitend, sagte der Feuerwehrsprecher. Während der Rettungsaktion wurde der Strom an den betroffenen Leitungen abgestellt. "Damit wir sicher arbeiten können", sagte der Sprecher. Es sei aber zu keinen Einschränkungen in der Stromversorgung gekommen.

Währenddessen war die Abfahrt Bottrop-Süd der A42 nicht befahrbar. Die Deutsche Bahn teilte mit, dass es durch den Unfall auch zu erheblichen Problemen beim Schienenersatzverkehr der S9 zwischen Essen und Bottrop kam.

Erst im Juni war es im Münsterland zu einem Unfall mit einem Heißluftballon gekommen. Bei dem Absturz auf einem Feld wurden sechs Menschen verletzt, drei von ihnen schwer.