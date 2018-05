Unfall 81-jähriger Autofahrer verletzt vier Fahrradfahrer schwer

Ein 81-jähriger Autofahrer ist in Brandenburg in eine Radfahrergruppe gerast. Vier Radfahrer wurden lebensgefährlich verletzt, als der Mann mit einem Kleinwagen aus noch ungeklärter Ursache in die Gruppe fuhr.

Die beiden Männer und zwei Frauen seien per Hubschrauber in Berliner Krankenhäuser geflogen worden, berichtete die Sprecherin der Polizeidirektion Süd. Der Unfall geschah am Sonntagnachmittag auf der Bundesstraße 179, der Unfallfahrer war erfasste die Radler nahe der Ortschaft Klein Köris, er war in südlicher Richtung in einem Waldstück unterwegs.

Zeugen hätten ausgesagt, dass der Autofahrer zu weit rechts gefahren sei und die vier Radfahrer am Rand der Bundesstraße in voller Fahrt erfasst habe, sagte die Polizeisprecherin. Die Verletzten konnten noch nicht identifiziert werden. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.