Superman als Fensterputzer Hinter der Mattscheibe

In Brasilien haben ein paar als Superhelden verkleidete Fensterputzer kranken oder verletzten Kindern eine Freude bereitet. Vor den Scheiben des Kinderkrankenhauses Sabará in São Paulo erschien Superman - anders als das Original aus den Comics jedoch gesichert durch ein Seil - gemeinsam mit Kollege Green Lantern.

Die zwei verkleideten Fensterputzer bescherten Kindern in dem Klinkhochhaus so für einen Moment Ablenkung vom schmerzhaften Krankenhausalltag. Zwischen Wischen und Abziehen winkten sie den Kindern zu. Wie das Portal "O Globo" berichtet, machen die Superhelden den Kindern so bereits seit fünf Jahren eine Freude.

Ein Arzt war demnach auf die Idee gekommen. Ursprünglich fand der jährliche Fensterputz der Superhelden im September statt, dann wurde er in den Oktober verlegt, um die Kinder zum "Dia das Crianças" zu überraschen. Der "Tag der Kinder" wird in Brasilien am 12. Oktober gefeiert.