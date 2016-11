Pannenhilfe für Bruce Springsteen Ich bin ein Star, holt mich hier ab

Nichts besonderes dachte sich Dan Barkalow, als er am Freitag zusammen mit ein paar Kumpels nahe des Allaire State Park in New Jersey rechts ranfuhr, um einem gestrandeten Motorradfahrer zu helfen. Barkalow war zusammen mit zwei anderen Motorradfahrern auf dem Rückweg von einem Treffen der "American Legion", einer Vereinigung von Kriegsveteranen. Dann sahen sie die liegengebliebene Moto Guzzi am Straßenrand.

"Ich hielt an, um ihm zu helfen", sagte Barkalow gegenüber amerikanischen Medien. "Wir Biker müssen zusammenhalten." Schnell merkte er, mit wem er es da zu tun hatte: "'Hey, Dich kenne ich', sagte ich zu Bruce", erinnert sich Barkalow an die einmalige Begegnung.

Ab in die Kneipe

Erfolglos versuchten Barkalow und seine Mitreiter, die Maschine von Springsteen wieder flottzumachen. Also schwang sich "The Boss", wie Springsteen auch genannt wird, auf den Soziussitz von Ryan Bailey, dem Kollegen von Barkalow und sie knatterten davon, Richtung Original Mulligans Grill in Farmingdale.

"Bruce gab eine Runde aus", sagt Barkalow. Schnell entdeckten sie Gemeinsamkeiten: Die Motorräder natürlich - und ihre Herkunft. Wie Springsteen stammten auch seine drei Retter aus dem kleinen Örtchen Freehold in New Jersey. "Wir unterhielten uns über Bikes. Und Bands aus Freehold, die unsere Jugend prägten", sagt Barkalow.

Knapp 45 Minuten später war der Traum vorbei: Springsteen wurde abgeholt. Er gab seinen Helfern für ihre Mühe noch 100 Dollar und fuhr davon. "Er ist ein netter Typ", resümiert Barkalow das Treffen. "Sehr geerdet und angenehm".