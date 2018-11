Spiel mit Tabus Warum Burlesque hip ist

Zur Person Jana Ritchie Jana Ritchie, Jahrgang 1992, lebt als Fotografin in Berlin und arbeitet dort als Kuratorin in der Galerie "Sprechsaal". Sie hat die Ostkreuzschule für Fotografie in Berlin absolviert und macht gerade ihr Fotografie-Diplom an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Für ihre Burlesque-Fotos wurde sie beim Deutschen Jugendfotopreis 2018 ausgezeichnet.

SPIEGEL ONLINE: Frau Ritchie, was fasziniert Sie am Burlesque-Tanz?

Jana Ritchie: Burlesque ist fantasievoll. Da wird eine Geschichte erzählt, über Kostüme, Musik und Lichteffekte. Meistens gibt es am Anfang ein unschuldiges Mädchen, das ausbricht und zur starken Frau wird. Das Spiel mit solchen festgelegten sozialen und sexuellen Rollen ist typisch für Burlesque. Zum Beispiel verwandelt sich Rotkäppchen in eine märchenhafte Sexbombe. Diese Geschichten gibt es in allen Variationen - von lieblich bis provokant. Und mir gefällt, dass es nicht um ein bestimmtes Schönheitsideal geht, nicht um super Bodys. Jede Figur ist willkommen. Die Tänzerinnen wollen ihre Weiblichkeit zeigen und sexy sein.

SPIEGEL ONLINE: Und ziehen sich dabei aus.

Ritchie: Ja, das ist Teil der Shows. Burlesque ist aber kein Striptease und hat auch nichts mit dem Sexgeschäft zu tun. Die Frauen spielen mit ihrem Körper, zeigen aber nicht alles. Brustwarzen und Intimbereich bleiben immer bedeckt.

SPIEGEL ONLINE: Welche Wirkung erzielt dieser spielerische Umgang mit Erotik?

Ritchie: Burlesque ist Unterhaltungstheater. Auch wenn es ein Spiel mit Erotik ist, geht es nicht in erster Linie darum, die Zuschauer zu erregen. Das Publikum ist durchmischt. Jeder ist willkommen, alle Altersklassen vertreten. Meistens kommen etwas mehr Frauen als Männer zum Zuschauen. Sie jubeln und klatschen am lautesten, um die Tänzerinnen anzufeuern.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben nicht nur Frauen fotografiert, sondern auch Männer. Wie häufig sind sie im Burlesque?

Ritchie: Es gibt eindeutig mehr Frauen auf der Bühne. Aber neben dem klassischen Burlesque haben sich inzwischen eben auch andere Formen etabliert. Es gibt Polesque, das ist Poledance mit Burlesque, und eben Boylesque mit männlichen Tänzern. Ich habe meinen Fotos deshalb bewusst den Titel "_lesque" gegeben. Ich will das ganze Spektrum abbilden.

SPIEGEL ONLINE: Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Burlesque-Tänzerinnen zu porträtieren?

Ritchie: Eigentlich wollte ich das Durcheinander im Backstage-Bereich fotografieren, die glitzernden Kostüme, die Federboas. Eine kleine Aufgabe fürs Studium. Als ich dann da war, war mir schnell klar, dass das eine Porträtreihe wird.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben die Frauen im Backstage-Bereich und während der Shows fotografiert. Die Bilder unterscheiden sich sehr.

Ritchie: Die Porträts zeigen die Tänzerinnen in einem Augenblick der Ruhe, zwar im Kostüm, aber ohne jede Pose. Die Bilder vom Auftritt sind mir wichtig, weil sich dadurch die Stimmung beim Burlesque transportiert. Diese mystische Atmosphäre! Die Fotos sind ohne Blitz und mit längeren Belichtungszeiten aufgenommen. So bekommt der Betrachter ein Gefühl für diese Welt.

SPIEGEL ONLINE: Bei manchen Fotos fühlt man sich um rund hundert Jahre in die Anfänge des Burlesque zurückversetzt. Wie sehr pflegen die Künstlerinnen diese Tradition?

Ritchie: Da hat sich viel verändert, würde ich sagen. Burlesque muss sich heute stärker vom Striptease abgrenzen, den es damals so noch nicht gab. Die Shows spielen mehr mit Tabus, etwa mit unseren sozialen und sexuellen Rollenbildern. Deshalb nennt sich das inzwischen auch Neo-Burlesque.

SPIEGEL ONLINE: Sie haben nicht nur in Berlin fotografiert, sondern sind für die Fotos durch halb Europa gereist. Wie kam es dazu?

Ritchie: Anfangs habe ich nur hier fotografiert. Nach jeder Show hatte ich neue Kontakte. In Berlin sind immer viele Gast-Tänzerinnen, die in größeren Städten auftreten. Die haben mich eingeladen. Ich war viel in Paris, aber auch in Wien, Rom, Florenz und London. Zum Teil habe ich bei den Tänzerinnen übernachtet. In der Szene sind alle total herzlich und absolut offen, egal ob eine Profi-Performerin auf der Bühne steht, die extra für ein Festival aus den USA eingeflogen ist, oder eine Anfängerin, die erst ein paar Workshops hinter sich hat.

SPIEGEL ONLINE: Unterscheidet sich Burlesque in den verschiedenen Ländern?

Ritchie: Ja, etwas schon. In Deutschland ist mir aber nichts speziell aufgefallen. Am größten war der Unterschied zwischen Frankreich und Italien.

SPIEGEL ONLINE: Wie sah der aus?

Ritchie: In Paris sind die Shows klassisch schön und von den Geschichten her eher traditionell: die Frau im Morgenmantel, die Bewegungen ruhig und weich. In Italien ist Burlesque viel rebellischer. Da wird gerne die katholische Kirche kritisiert. Zum Beispiel so: Auf der Bühne ist eine Frau, ganz fromm, mit Jesuskreuz und langem Umhang. Sie erzählt, dass sie auf dem Internat war, ein braves Mädchen, das sich immer an alle Regeln gehalten hat. Die Musik wird immer düsterer. Am Schluss der Show tunkt die Frau das Jesuskreuz in ein Nutellaglas und leckt es ab. Das war eine der tollsten Shows, die ich gesehen habe!

Das Interview führte Kathrin Fromm für das Fotoportal Seen.by.

Im Video: Burlesque in Berlin