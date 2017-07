Busunglück auf der A9 Ersatzfahrer rettete viele Leben

Bei dem Busunglück mit 18 Toten in Bayern hat der Ersatzfahrer wohl verhindert, dass noch mehr Menschen umkamen. Der 43-Jährige habe nach dem Unfall manuell die Türen geöffnet und anschließend vielen Fahrgästen aus dem brennenden Bus geholfen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Der Bus aus Sachsen war am 3. Juli auf der Autobahn 9 nahe Münchberg in Bayern auf einen Lkw-Anhänger aufgefahren und in Brand geraten. Die Unfallursache ist noch unklar.

18 Menschen starben bei dem Unglück, die Identifizierung der Toten ist inzwischen abgeschlossen. 30 Insassen konnten sich aus dem Bus retten. Sechs Fahrgäste werden noch im Krankenhaus behandelt, vier davon auf der Intensivstation. Ihr Zustand sei aber stabil, sagte ein Polizeisprecher.