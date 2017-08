kurz & krass Kommen sieben Katholiken in einen Pub...

... und scheitern am Türsteher. Der hielt die Priester-Anwärter im britischen Cardiff für feiernde Junggesellen und verwehrte ihnen erst mal den Eintritt.

"Sorry, Gentlemen, bei uns sind weder Verkleidungen noch Junggesellen-Abschiede erlaubt", sollen die Männer laut Agentur PA am Eingang zu hören bekommen haben. Einer von ihnen, Peter McClaren, sagte der "Wales Online", er hätte zuerst an einen Scherz geglaubt. "Bis dann klar wurde, dass das kein Scherz war und er es wirklich ernst meinte."

Die Geistlichen wollten gerade gehen, als ein anderer Pub-Mitarbeiter den Fehler des Türstehers erkannte. Unter dem Applaus der übrigen Gäste seien die Männer dann in den Pub gekommen und hätten eine Runde Freibier bekommen, heißt es in dem Zeitungsbericht. Während des gesamten Nachmittags seien immer wieder neugierige Gäste des Pubs auf sie zugekommen, um sie herzlich zu begrüßen.

When you're having a beer and seven Catholic priests walk in https://t.co/4dSc9XclsO — WalesOnline (@WalesOnline) 1. August 2017

"Wir wurden gut unterhalten und fühlen uns durch die ganze Sache ermutigt. Wir freuen uns auf künftige Besuche in dem bekannten Betrieb", zitiert die Zeitung die Männer. Auch das Erzbistum in Cardiff schaltete sich ein. Man bedanke sich bei dem Pub, dass alles gut ausgegangen sei, heißt es in einer Mitteilung. Und: "Bitte nehmt zur Kenntnis, dass zahlreiche unserer Geistlichen regelmäßig ihre Bar besuchen, darunter der Erzbischof von Cardiff, also werft bitte keinen mehr raus."

Die Pub-Betreiber nahmen es ebenfalls mit Humor. "Ooooops, ein klitzekleines Missverständnis unsererseits, aber alle waren am Ende glücklich", heißt es auf dem Twitter-Account, versehen ist die Nachricht mit einem Zwinkersmiley. Allzu schlechte Werbung für den Pub dürfte es nicht sein: Zahlreiche britische Medien berichteten über das Missverständnis, das Thema war eins der meistdiskutierten bei Twitter in Großbritannien. Kommentar der Betreiber dazu: "Oh, welche Freude und wie peinlich."