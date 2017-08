Antirassismus-Kampagne in den USA Am Pranger

Sie bedrohten und beschimpften ihn als Rassisten, forderten seine Entlassung: Etliche Internetnutzer stellten Kyle Quinn am Wochenende als Teilnehmer der rechtsextremen Ausschreitungen in Charlottesville bloß. Dabei hat der Wissenschaftler gar nicht an den Demonstrationen teilgenommen - er war nicht einmal in der Nähe.

Der Fall, über den die "New York Times" berichtet, beruht auf einer Verwechslung. Ein auf Twitter verbreitetes Foto zeigt einen Demonstranten, der Quinn ähnlich sieht und ein T-Shirt mit der Aufschrift "Arkansas Engineering" trägt. Der echte Quinn arbeitet als Dozent am College of Engineering an der Universität von Arkansas.

Diese Gemeinsamkeiten reichten aus, um Quinn online an den Pranger zu stellen. Die Universität und Quinn selbst stellten zügig klar, dass er keinesfalls mit den Ideen von Rechtsextremen sympathisiere - aber da hatte den Forscher bereits eine enorme Welle des Hasses erfasst.

Fackeln, Fahnen, Fanatismus Fackellauf Rechter in Charlottesville: Am Abend vor einer geplanten Nazikundgebung in der US-amerikanischen Studentenstadt zogen Nationalisten mit Fackeln über das Gelände der University of Virginia. Für den nächsten Tag war eine Demonstration unter dem Motto "Unite the Right" angesetzt - ein Treffen der Rechten. Es sollte der Auftakt für Stunden voller Hass und Gewalt sein. Anlass für das Treffen der Rechten: Sie wollten gegen Pläne protestieren, nach denen eine Statue von Robert E. Lee entfernt werden soll. Lee hatte als Südstaaten-General im amerikanischen Bürgerkrieg gekämpft - für die Beibehaltung der Sklaverei. Bereit für die Eskalation: Viele Rechtsextreme waren mit Schilden und Schlagstöcken ausgestattet. Einige trugen Flaggen der früheren Südstaaten-Konföderation. Liberale US-Bürger betrachten diese als Symbol des Rassismus. Heftige Gegenwehr: In Charlottesville hatten sich ebenfalls linke Gegendemonstranten versammelt. Es folgten schwere Auseinandersetzungen. Hier greift einer der Rechtsextremen nach dem Schild eines Gegendemonstranten. Der Aufmarsch eskalierte, es kam zu Schlägereien. Rechtsextreme verschanzten sich hinter ihren Schilden, nachdem sie mit Gegendemonstranten aneinandergeraten waren. Kehle durch: Ein Rechtsextremer macht in Richtung der Gegendemonstranten eine unmissverständliche Geste. Doch bei wüsten Drohungen blieb es in Charlottesville nicht. Die Situation ist bereits außer Kontrolle, als ein 20-jähriger Amerikaner mit seinem Wagen in eine Gruppe von Gegendemonstranten fährt. James Alex Fields Jr. (2. von links) heißt der mutmaßliche Autofahrer, hier ist er bei der Kundgebung zu sehen. Eine Frau starb, 19 Menschen wurden verletzt. Die Polizei nahm Fields junior wenig später fest. Auch bei den anderen Ausschreitungen wurden Rechte und Gegendemonstranten verletzt. Am Tag danach: Rassistische Kreidebotschaften auf den Gehwegen im Emancipation Park in Charlottesville. Hier ist KKK zu sehen - die Abkürzung für den Ku-Klux-Klan.

Quinn ist nicht der einzige Betroffene eines Phänomens, das sich derzeit in den USA ausbreitet: Im Internet kursieren seit dem Wochenende etliche Fotos tatsächlicher und vermeintlicher Neonazis. Das offenkundige Ziel: Rassisten sollen aus der Anonymität gezwungen, bloßgestellt, bestraft werden.

Die Onlinekampagne gegen mutmaßliche Neonazis ist eine Reaktion auf die gewaltsamen Ausschreitungen bei der Neonazi-Kundgebung in der Universitätsstadt Charlottesville; angestoßen hatte sie laut "Washington Post" bereits am Samstag der anonyme Twitteraccount @YesYoureRacist.

If you recognize any of the Nazis marching in #Charlottesville, send me their names/profiles and I'll make them famous #GoodNightAltRight pic.twitter.com/2tA9xliFVU — Yes, You're Racist (@YesYoureRacist) 12. August 2017

Binnen weniger Minuten verbreiteten sich unter Hashtags wie #GoodNightAltRight die ersten Namen - gefolgt von ernsten Konsequenzen. So verlor der als Neonazi identifizierte Cole W. seinen Arbeitsplatz in einem Hotdog-Restaurant im kalifornischen Berkeley, wie unter anderem die "Washington Post" berichtet.

Das Lokal teilte der Zeitung mit, der Koch habe gekündigt - offenbar jedoch nicht ganz freiwillig: "Wir respektieren das Recht auf Meinungsfreiheit unserer Mitarbeiter", heißt es demnach in der Mitteilung. "Sie können frei eigene Entscheidungen treffen, aber müssen die Konsequenzen solcher Entscheidungen akzeptieren."

Besonders hitzig diskutiert werden Fälle wie dieser an den traditionell linksliberalen Universitäten des Landes: Einige Studenten, die politisch rechts stehen, sehen sich nach eigenen Angaben heftigen Anfeindungen und sogar Morddrohungen ausgesetzt.

Die Dynamik der Kampagne gründet wohl auch darauf, dass sie äußerst prominente Unterstützer hat. Hollywoodstar Jennifer Lawrence etwa zählt zu denjenigen, die explizit zum öffentlichen Anprangern mutmaßlicher Nazis aufrief: "Das sind die Gesichter des Hasses", schrieb die 26-Jährige auf Facebook zu einer Reihe von Bildern, die Teilnehmer des rechten Aufmarschs zeigen.

"Schaut sie euch gut an und postet jeden, den ihr finden könnt", schrieb Lawrence ihren Fans - und an die Rassisten gerichtet: "Im Internet könnt ihr euch nicht verstecken, ihr erbärmlichen Feiglinge."

Solche Statements lassen sich als wichtiges Signal gegen Rassismus deuten, einerseits. Andererseits: Ist ein solches Vorgehen moralisch vertretbar? Birgt es nicht die Gefahr diffamierender Hetzjagden? Und drohen die Kämpfe um die Deutungshoheit zwischen dem linken und dem rechten Amerika nun womöglich vollends zu eskalieren?

Die Sachlage ist in jedem Fall komplex: Einige Nutzer in sozialen Medien behaupten, rechtsextreme Straftäter lediglich identifizieren und anzeigen zu wollen - aber auch dafür gibt es Strafverfolgungsbehörden. In Deutschland gab es kürzlich eine ähnliche Debatte, als die "Bild"-Zeitung ihre Leser nach mutmaßlichen G20-Randalierern suchen ließ. Andere US-Nutzer machen keinen Hehl daraus, mithilfe des Onlineprangers mutmaßlichen Neonazis möglichst schaden zu wollen, sei es im Beruf oder im Privatleben.

Wie weit das gehen kann, zeigt der Fall Peter Tefft, der laut US-Medien an den Demonstrationen teilnahm und sich selbst als "Pro-White Activist" bezeichnet. Auch Tefft wurde in sozialen Medien an den Pranger gestellt. Sein Vater Pearce Tefft distanzierte sich daraufhin öffentlich von ihm - in einem Brief, den die Lokalzeitung "The Forum" veröffentlichte.

Er könne sich nicht erklären, schreibt der Vater, von wem sein Sohn das rassistische Gedankengut habe. Die gesamte Familie lehne dessen abscheuliche Reden und Handlungen ab: "Ich bete, dass mein verlorener Sohn seinen hasserfüllten Idealen abschwört." Bis dahin sei Peter Tefft bei Familienfeiern nicht mehr willkommen.