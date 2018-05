Im Zusammenhang mit dem Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Chile haben 34 Bischöfe des Landes ihren Rücktritt eingereicht. Alle Bischöfe, die in dieser Woche zu Gesprächen mit dem Papst nach Rom gereist waren, hätten ihren Rückzug vom Amt erklärt und den Papst gebeten, teilte ein Sprecher im Vatikan mit.

Papst Franziskus hatte vor einigen Wochen "schwere Fehler" im Umgang mit dem Missbrauchsskandal in der chilenischen katholischen Kirche angeprangert. In mehreren Gesprächsrunden diskutierten die Bischöfe von Dienstag bis Donnerstag mit Franziskus. Der Papst hatte im Anschluss Änderungen innerhalb der katholischen Kirche in Chile angekündigt, aber keine Bestrafungen oder Maßregelungen erwähnt.

"Wir legen es in die Hände des Heiligen Vaters, er soll über jeden von uns einzeln entscheiden", heißt es in der gemeinsamen Stellungnahme der Bischöfe. In ihr entschuldigen sie sich auch bei Chile, den Opfern des Missbrauchs und beim Papst für die Verwerfungen. Ob der Papst die Rücktrittsgesuche annimmt, ist offen.

In Chile soll der sexuelle Missbrauch von Kindern durch den früheren Pfarrer und Priesterausbilder Fernando Karadima jahrelang von der Kirche gedeckt worden sein. Auch Papst Franziskus hatte im Januar bei einem Besuch in Chile heftige Kritik auf sich gezogen, weil er damals Bischof Juan Barros verteidigt hatte, der Karadima geschützt haben soll.

"Es besteht kein einziger Beweis gegen ihn, es ist alles Verleumdung", hatte der Papst seinerzeit gesagt, sich aber später dafür entschuldigt. Im April äußerte er Scham und Schmerz angesichts des Leidens der Missbrauchsopfer.