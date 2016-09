Kniend gegen Rassismus Obama verteidigt Hymnen-Protest von NFL-Star

In den USA bei der Nationalhymne nicht aufzustehen und sich der Flagge nicht zuzuwenden, grenzt für viele Amerikaner an Landesverrat. Dieses Gefühls hatte sich der schwarze Football-Spieler Colin Kaepernick kürzlich bedient, um gegen Ungleichheit, Rassismus und Polizeigewalt zu demonstrieren. Nach zahlreichen Anfeindungen erhielt er nun prominente Unterstützung.

US-Präsident Barack Obama hat Verständnis für Kaepernicks stillen Protest geäußert. "Er übt sein verfassungsmäßiges Recht aus, um ein Statement abzugeben", sagte Obama beim G20-Gipfel in der chinesischen Stadt Hangzhou. "Ihm liegen reale und legitime Fragen am Herzen, über die gesprochen werden muss."

Unter anderem bei einem Vorbereitungsspiel war der Quarterback der San Francisco 49ers bei den Klängen von "The Star-Spangled Banner" knien geblieben, während Soldaten eine große Flagge ausbreiteten. Kaepernick hatte Donald Trump zuvor als "offen rassistisch" bezeichnet. Der republikanische Präsidentschaftskandidat legte dem 28-Jährigen daraufhin nahe, die USA zu verlassen.

Die Polizeigewerkschaft der Stadt drohte den 49ers in einem Brief, keinen Dienst im Stadion zu verrichten, sollte der Quarterback nicht bestraft werden. Viele Polizeibeamte seien aufgebracht, schrieb Polizeichef Michael Sellers in einem Statement. Fühlte sich dann aber doch bemüßigt zu erklären: "Polizeibeamte sind dazu da, die Rechte jeder Person zu schützen, auch wenn wir mit ihren Positionen nicht übereinstimmen."

Andere Sportler schlossen sich mittlerweile Kaepernicks Protest an, darunter sein Teamkollege Eric Reid. Auch die US-Fußballnationalspielerin Megan Rapinoe kniete vor dem Spiel ihrer Seattle Reigns gegen die Chicago Red Stars nieder. "Das war mit voller Absicht", sagte die 31-Jährige. Sie wolle Kaepernick für all das würdigen, "wofür er jetzt eingestanden ist". Rapinoe sprach sich für eine "rücksichtsvollere Diskussion über Rassenprobleme in diesem Land" aus.

In der Geschichte des Sports ist es nicht der erste bewegende Protest. Die beiden Sprinter Tommie Smith und John Carlos hatten bei der Siegerehrung der olympischen Spiele 1968 ihre Fäuste in schwarzen Handschuhen in die Höhe gereckt, um auf die Rechte von Schwarzen in den USA hinzuweisen. Carlos schrieb später, sie seien ausgebuht worden. Die Black-Power-Geste gilt als einer der größten Eklats in der Olympia-Geschichte. Die beiden mussten abreisen.

Dass Sportler sich in Wettbewerben so deutlich politisch äußern, kommt selten vor - die Sportverbände verbieten es. Manch einer greift da auch zu kleineren Gesten, die im Gedächtnis bleiben: Bei der Leichtathletik-WM in Moskau wies die schwedische Hochspringerin Emma Green Tregaro etwa mit Fingernägeln in Regenbogen-Farben auf die Unterdrückung Homosexueller in Russland hin.