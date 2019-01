Courchevel Tote und Verletzte bei Brand in französischem Skiort

Gegen 4.30 Uhr am Sonntag ist in einem mehrstöckigen Gebäude im französischen Skiort Courchevel ein Feuer ausgebrochen. Die oberen Etagen standen in Flammen. Der Unterpräfekt von Albertville, Frédéric Loiseau, sagte dem Radiosender "France bleu Pays de Savoie", das Feuer habe sich so schnell ausgebreitet, "dass einige Bewohner gezwungen waren, schnell zu reagieren und aus den Fenstern zu springen, um sich zu retten".

Zwei Personen schafften es ersten Meldungen zufolge nicht ins Freie. Ihre Leichen wurden unter den Trümmern des Gebäudes gefunden. Die Identität der Toten ist noch ungeklärt. Vier Menschen wurden schwer, weitere 18 leicht verletzt. Die Schwerverletzten wurden mit einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht.

REUTERS Die oberste Etage des Gebäude s brannte aus

Etwa 70 Feuerwehrleute waren vor Ort und konnten den Brand gegen acht Uhr unter Kontrolle bringen. Das obere Stockwerk brannte komplett aus. In dem Haus lebten überwiegend Saisonarbeiter, 60 Personen wurden in Sicherheit gebracht.

Die Brandursache ist noch nicht ermittelt. Der Sender BFMTV sagte Loiseau, man könne davon ausgehen, dass Fahrlässigkeit zu dem Brand geführt habe. Diese Vermutung wurde von den Ermittlern allerdings noch nicht bestätigt.