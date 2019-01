In der Elbmündung bei Cuxhaven haben die Vorbereitungen für die Bergung eines in der Nacht auf Grund gelaufenen Chemikalientankers begonnen. Nach Angaben des Havariekommandos wurden an dem Schiff mit 9000 Tonnen Gefahrgut bislang keine Schäden gemeldet. Auch die Besatzung ist demnach wohlauf.

Sechs Schlepper sind inzwischen vor Ort. Sie sollen versuchen, die unter der Flagge Panamas fahrende "Oriental Nadeshiko" mit dem Mittagshochwasser freizuschleppen.

Vier Schlepper sichern den Tanker, während zwei Schlepper den gegen 13.30 Uhr geplanten Bergungsversuch vorbereiten. Ein Peilschiff kontrolliert die Lage des Schiffs. Ein Messtrupp der Feuerwehr und ein Experte des Havariekommandos sollen an Bord gebracht werden.

Das 124 Meter lange Schiff ist der deutschen Einsatzzentrale für Seenotfälle zufolge mit brennbaren Flüssigkeiten beladen. Hauptsächlich handelt es sich um das als Antiklopfzusatz in Treibstoffen verwendete Ethylendichlorid sowie das als Hydraulik- und Lösungsmittel genutzte Propylenglykol. Ein Ölüberwachungsflugzeug habe den Havaristen im Rahmen eines Routinefluges überflogen berichtet das Havariekommando; es habe kein Schadstoffaustritt festgestellt werden können.

Der Tanker war etwa zehn Kilometer östlich von Cuxhaven in der Elbmündung auf Grund gelaufen; dort verläuft das Fahrwasser für die Schifffahrt direkt neben dem Medemsand, der bei Niedrigwasser trockenfällt. Die Unfallursache war noch unklar.