Sturm über Dänemark Mehrere Tote bei Zugunglück auf Storebæltbrücke

Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind offenbar mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei der Region Fyn mit. Die dänische Nachrichtenagentur Ritzau berichtet von sechs Toten.

Die Ursache ist bislang unklar, ersten Medienberichten zufolge war auch ein Güterzug an dem Unglück auf der Brücke über den Großen Belt beteiligt. Laut der Nachrichtenagentur dpa war der Zug gegen 7.30 Uhr auf der 18 Kilometer langen Brücke von einem Gegenstand getroffen worden und hatte hart bremsen müssen.

Stromausfälle in Skandinavien

Heftiger Wind hatte am Mittwochmorgen in weiten Teilen Skandinaviens zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch der Fährverkehr wurde durch den Sturm beeinträchtigt. In Schweden waren am wegen umgestürzter Bäume mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom.

Auch die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden wurde wegen heftigen Windes für den Autoverkehr gesperrt.

